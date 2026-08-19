दिव्यांगजनों के हुनर को मिलेगी नई पहचान, OSOP योजना से रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर सकेंगे खुद का बिजनेस

जागरण संवाददाता, बांदा। बुंदेलखंड के दिव्यांगजनों के हुनर को अब रेलवे स्टेशन पर बाजार मिलेगा। घर या गांव में तैयार किए जाने वाले स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज और झांसी मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना के तहत स्टाल और ट्रॉली उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इनमें स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, कृषि उत्पाद, हथकरघा और क्षेत्र की पहचान वाले अन्य उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी। इससे दिव्यांगजन अपने उत्पाद सीधे यात्रियों तक पहुंचाकर स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। बुंदेलखंड के मानिकपुर, चित्रकूट, अतर्रा, बांदा, भरुआ सुमेरपुर, महोबा जंक्शन, उरई और हरपालपुर रेलवे स्टेशनों पर अलग-अलग स्थानीय उत्पादों के लिए स्टाल या ट्राली निर्धारित की गई हैं। इससे स्थानीय कला, हस्तशिल्प और खाद्य उत्पादों को नया बाजार मिलेगा।

मानिकपुर में पेड़ा से पत्थर-लकड़ी के उत्पाद तक चित्रकूट जिले के मानिकपुर जंक्शन पर पेड़ा, आंवला उत्पाद, पत्थर व लकड़ी के उत्पाद, हर्ब्स, स्थानीय फलों के अचार, रबड़ी और कुल्फी की बिक्री के लिए स्टाल उपलब्ध है। इसके लिए इच्छुक दिव्यांगजन 24 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

चित्रकूट में लकड़ी के खिलौनों की बिक्री झांसी मंडल के चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के खिलौनों की बिक्री के लिए स्टाल उपलब्ध है। इससे स्थानीय स्तर पर तैयार पारंपरिक खिलौनों को यात्रियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। अतर्रा और बांदा में स्थानीय उत्पादों को बाजार बांदा जिले के अतर्रा स्टेशन पर बरी-पापड़, अचार-मुरब्बा, बेकरी और चावल से बने उत्पादों की बिक्री के लिए ट्रॉली उपलब्ध है। वहीं बांदा स्टेशन पर शजर पत्थर कला, अचार-पापड़ और दलिया उत्पाद बेचे जा सकते हैं।

सुमेरपुर से महोबा तक स्थानीय उत्पादों की बिक्री हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर स्टेशन पर मक्का और चावल से बने उत्पादों के लिए ट्रॉली है। महोबा जंक्शन पर गौरा स्टोन, क्राफ्ट, नमकीन और मुरब्बा की बिक्री के लिए स्टाल उपलब्ध है। जालौन के उरई स्टेशन पर चितेरी कला की पेंटिंग, कपड़े के बैग और बरी-पापड़ बेचे जा सकते हैं। महोबा जिले के हरपालपुर स्टेशन पर हथकरघा, बेकरी, लड्डू, पापड़, अचार और मुरब्बा उत्पादों के लिए ट्राली है।

ऐसे ले सकते हैं जानकारी ओएसओपी के तहत स्टॉल या ट्रॉली लेने के इच्छुक दिव्यांगजन संबंधित रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधक या खाद्य निरीक्षक के कक्ष में जाकर जानकारी ले सकते हैं। झांसी मंडल के स्टेशनों के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, झांसी तथा मानिकपुर के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, प्रयागराज के संबंधित विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है।