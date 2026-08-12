‘इलाके’ की लड़ाई… चौकी तक आई, बांदा में किन्नरों ने मचाया हंगामा, बोले- अपने हक के लिए जान दे देंगे

जागरण संवाददाता, बांदा। किन्नरों का सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों पर है। दोनों पक्षों में विवाद सुलझने की जगह बुधवार को टकराव बढ़ गया। चौकी में दोनों पक्षों की बात सुनने को बुलाने पर वहां जमकर नोक-झोंक हुई। इससे जमकर हंगामा मचा रहा।

हालांकि, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर अलग-अलग किया। करीब डेढ़ घंटे दोनों ओर से कहासुनी का दौर चलता रहा है। शिकायत करने वाले किन्नर गुट ने अपने हक के लिए खुदकुशी करने की बात कही। दो किन्नरों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है।

किन्नर शिवानी व बबली, मुस्कान, जाहंवी पक्ष का बसंत नगर निवासी दूसरे किन्नर गुट चंचल से सीमा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। चार दिन पहले भी गाली-गलौज व धमकी देने को लेकर शिवानीव उसके सहयोगियों ने कोतवाली नगर में शिकायत की थी। जिसमें कोतवाली प्रभारी ने दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास किया था। किन्नरों ने विवाद का मामला महोबा में रह रहे अपने गुर के सामने रखने को कहा था।

बुधवार को शिवानी व बबली गुट ने दोबारा एसपी कार्यालय में मामले की शिकायत करते हुए बताया कि वह बधाव बजाकर लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। इसमें चंचल ने तीन चार युवकों के साथ उसे गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी है। इससे उन्होंने अपना वाहन मोड़कर कोतवाली पुलिस को सूचना दी है।

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एसपी पलाश बंसल ने बताया कि दोनों पक्ष की बात सुनने के लिए पुलिस ने कालूकुआं चौकी में उन्हें बुलाया है। वहीं बुधवार शाम जब कालूकुआं चौकी में दोनों पक्ष पहुंचे तो उनके बीच नोक-झोक व हंगामा मचने लगा। पुलिस दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है।

गुलाबी गैंग कमांडर भी पहुंचीं चौकी किन्नरों के बीच हो रहे विवाद की जानकारी होने पर गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल भी अपने साथ विदेशी कुछ मीडिया कर्मियों को लेकर चौकी पहुंची। जहां उन्होंने भी किन्नरों के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने का प्रयास किया है।