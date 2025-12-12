Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेगा डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में विकसित होगा यूपी का ये किला, कवायद तेज

    By Vimal Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर किले को मेगा डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी जे रीभा न ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बांदा। ऐतिहासिक व गौरवशाली कालिंजर किले को अब मेगा डेस्टिनेशन प्लेस में विकसित किया जाएगा। शासन स्तर से चल रही कवायद के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

    जिलाधिकारी जे रीभा ने मंगलवार को किले के समीप उपलब्ध भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना की संभावनाओं का बारीकी से आकलन किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपजिलाधिकारी नरैनी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किले के विकास एवं पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि को आपसी सहमति से क्रय किए जाने की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिलाधिकारी ने कहा कि कालिंजर किला न केवल बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाने की पूर्ण क्षमता है।

    का

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि क्रय के साथ-साथ सुविधाओं के विकास की विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाए। पर्यटन विभाग के अनुसार मेगा डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट पूरा होने पर कालिंजर में पर्यटकों के लिए पार्किंग, व्यू प्वाइंट, पर्यटक सूचना केंद्र, लाइटिंग एवं अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

    यह भी पढ़ें- योगी सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन...नहीं लगेगा ब्याज न लगेगी गारंटी, जानिए पूरी डिटेल

    बनेगा बस स्टैंड

    कालिंजर कस्बे में बस स्टैंड की मांग लंबे समय से की जा रही थी। यह बस स्टैंड कालिंजर से बघेलावारी मार्ग में कालिंजर दुर्ग को जाने वाली सड़क से लगभग 100 मीटर आगे बनने जा रहा है। डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी बांदा ने बस स्टैंड का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।