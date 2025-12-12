मेगा डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में विकसित होगा यूपी का ये किला, कवायद तेज

जागरण संवाददाता, बांदा। ऐतिहासिक व गौरवशाली कालिंजर किले को अब मेगा डेस्टिनेशन प्लेस में विकसित किया जाएगा। शासन स्तर से चल रही कवायद के बाद स्थानीय प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी जे रीभा ने मंगलवार को किले के समीप उपलब्ध भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना की संभावनाओं का बारीकी से आकलन किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपजिलाधिकारी नरैनी और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किले के विकास एवं पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि को आपसी सहमति से क्रय किए जाने की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें