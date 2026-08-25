इंस्पायर अवार्ड योजना से छात्र बेखबर, स्कूल नहीं दे रहे जानकारी, पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर

जागरण संवाददाता, बांदा। बाल वैज्ञानिक के रूप में विद्यार्थियों की पहचान विकसित करने के लिए चल रही इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों को नामांकन करने के निर्देश 15 जुलाई को दिए गये थे।

सभी विद्यालयों को पांच-पांच बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। एक माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लिहाजा इसमें छात्र रुचि भी नहीं ले रहे हैं।

जिले में छह से 12वीं तक के 577 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद के 168 व बेसिक शिक्षा परिषद के 398 और अन्य बोर्ड के 41 निजी विद्यालय शामिल हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत समस्त बोर्ड के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों का आनलाइन पंजीकरण कराया जाता है।

एक विद्यालय से अधिकतम पांच विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जा सकता है। आनलाइन नामांकन 15 सितंबर तक किया जाना है। इस योजना में छात्र-छात्राओं की ओर से न्यूनतम 150 शब्दों की सिनोप्सिस (लेख) व अपने सोचे हुए मॉडल की एक पेज पर बनाई गई इमेज अपलोड करनी होगी।