बांदा के बबेरू में वर्षा के बीच अचानक कमरे की कच्ची दीवार ढहने से सोते समय मजदूर की मौत हो गई। पड़ोस के कमरे में सो रही पत्नी राजदुलारी व उसके पुत्रों ने मदद के लिए शोर मचाया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सीएचसी ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। एसडीएम ने कहा राजस्व टीम को भेजकर मौका मुआयना कराया जाएगा।

Banda News: मजदूर की मौत के बाद रोते ब‍िलखते स्‍वजन

बबेरू, संवाद सहयोगी। वर्षा के बीच घर की दीवार ढहने से कमरे में सो रहे मजदूर की दबकर मौत हो गई। गनीमत रही कि पत्नी व पुत्र दूसरे कमरे में थे। पड़ोसियों की मदद से 20 मिनट में शव को बाहर निकाला गया। पुलिस व राजस्व टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर कागजी कार्रवाई पूरी की। बबेरू कोतवाली के मुहल्ला अंबेडकर नगर निवासी 51 वर्षीय धनराज वर्मा बुधवार रात खाना खाने के बाद अपने अलग कमरे में सो गए थे। देररात वर्षा शुरू होने से कमरे की भारी-भरकम कच्ची दीवार उनके ऊपर ढह गई। शोर सुनकर दूसरे कमरे में सो रही पत्नी राजदुलारी व उसके पुत्रों ने मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाया। स्वजन ने पड़ोसियों की मदद से जब तक मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्वजन उन्हें सीएचसी ले गए। लेकिन उनकी सांसे पहले थम चुकी थीं। जिससे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति की हादसे में अचानक मौत होने से पत्नी समेत अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी मजूदर के शव से लिपटकर रोते हुए कई बार गश खाईं। कोतवाली प्रभारी पंकज सिंह ने घटनास्थल में बिलख रहे स्वजन को ढांढस बंधाया। स्वजन ने बताया कि उनके दो पुत्र राजेंद्र, गोविंद व एक बेटी है। जबकि एक पुत्र रज्जू की पांच वर्ष पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। उनके पास जमीन नहीं है। जिससे मजदूरी से ही परिवार का भरण-पोषण होता है। एसडीएम रावेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी हुई। राजस्व टीम को भेजकर मौका मुआयना कराया जाएगा। दैवीय आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी।

