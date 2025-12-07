जयमाला के बीच दूल्हा करने लगा ऐसी हरकत, थाने पहुंचा मामला; बिना दुल्हन के लौटी बरात
बांदा में जयमाला के दौरान, दुल्हन ने दूल्हे को नशे में देखकर शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि उसे नशेड़ी पति नहीं चाहिए। काफी समझाने के बाद भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। जयमाला के दौरान दुल्हन ने दूल्हे को शराब के नशे में देखकर शादी करने से मना कर दिया। दूल्हे के सामान्य स्थिति न होने से दुल्हन बोली उसे नहीं चाहिए नशेबाज पति, और शादी तोड़ दी।
वर व वधू पक्ष के बीच दूल्हन का यह फैसला सुनकर अफरा-तफरी मची रही। काफी मान मनौव्वल चलता रहा, लेकिन दूल्हन अपने फैसले में अडिग रही। इससे दोनों पक्षों में सुलह-समझौते के बाद दहेज का व अन्य सामान लौटाने की प्रक्रिया पूरी की गई। बरात बिना दुल्हन के बैरंग वापस लौट गई।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छिंदा गांव की 25 वर्षीय संजू उर्फ संजोकत्ता वर्मा यहां अपनी मौसी के घर जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला गांव में रहती है। मौसा व उसके पिता ने उसकी शादी फतेहपुर जिले के आजमपुर गढ़वा गांव निवासी मोतीलाल के बेटे श्यामू से तय की थी।
इससे निर्धारित की गई तिथि चार दिसंबर को गाजे-बाजे के साथ बरात गौरीकला गांव आयी। जहां बरातियों का जमकर दुल्हन पक्ष के लोगों ने स्वागत किया। शादी की खुशियों को लेकर माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा था। लेकिन जैसे ही जयमाल का समय आया। दूल्हा-दुल्हन वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचे।
दुल्हन ने देखा कि उसका दूल्हा श्यामू नशे में है और उसके व्यवहार में भी सामान्य स्थिति नहीं है। दुल्हन ने वरमाला डालने से तुरंत इनकार कर दिया। दुल्हन के फैसले के बाद वधू पक्ष व बराती दोनों में अफरा-तफरी मच गई। स्वजन ने दुल्हन को काफी समझाने का प्रयास किया। लेकिन वह अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई।
उसका कहना था कि वह शराबी पति के साथ जीवन नहीं बीता सकती है। जिसके बाद शादी टूटने का मामला थाने तक पहुंच गया। जसपुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की बातें सुनीं। उन्हें सोचने व समझने का मौका देते हुए अगले दिन पांच दिसंबर को थाने में पंचायत के लिए बुलाया। लेकिन पंचायत के दौरान भी दुल्हन ने साफ कहा कि वह शराबी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती है।
इससे पंचायत में ही दहेज में दिया गया सारा सामान लौटाया गया। दुल्हन के मौसा जीतू ने बताया कि संजू के पिता रामबाबू की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी उनके गौरीकला गांव से हो।
इससे शादी की सभी तैयारी की गई थी। लेकिन दूल्हे के नशे के बर्ताव ने उनकी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दुल्हन ने यहां तक आरोप लगाया कि सिर्फ दूल्हा ही नहीं, बल्कि उसके पिता मोतीलाल भी शराब के नशे में थे।
थाना निरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि स्वजन ने युवती को समझाने का काफी प्रयास किया। लेकिन उसके फैसले से शादी टूट गई है। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह-समझौता कर जो भी सामान लिया-दिया था, वह आपस में बदल लिया है। इसके बाद बरात वापस लौट गई है।
मेंहदी लगाने के साथ किया सोलह श्रंगार, खुशियों को लगा ग्रहण
संजू की जब शादी तय हुई उसे मंगेतर के शराबी होने का पता नहीं था। इससे पहले वह शादी को लेकर खुश थी। हल्दी चढ़ी, मेंहदी भी रचाई, मंगल गीतों का दौर चला। लेकिन दूल्हे के शराबी होने से दुल्हन आहत हो गई। शादी टूटने के बाद वह अपनी फीकी हो रही मेंहदी को निहार रही है। उसकी खुशियों में शराबी दूल्हे ने ग्रहण लगा दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।