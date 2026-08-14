Independence Day 2026: यूपी का अनूठा गांव, जहां हर घर में देश सेवा के लिए तैयार होते हैं सेना के जवान

जागरण संवाददाता, बांदा। जिले की फतेहपुर सीमा से सटे यमुना नदी के किनारे बसे बेंदा व जौहरपुर करीब 15-15 हजार आबादी वाले गांव जो कि मजरों में बसे हैं। बेंदा में 42 व जौहरपुर में 28 मजरे हैं। यह दोनों जिले के ऐसे गांव हैं, जहां से सबसे ज्यादा युवा देश के लिए सैनिक बन सेवा कर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान के पहले युद्ध (1947-48) में छह फरवरी 1948 को सैनिक केदार सिंह व 1971 के युद्ध में जौहरपुर के बलिदानी सैनिक सूरज पाल सिंह यहां के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बने हैं। यहां के लगभग हर घर से एक न एक सदस्य देश सेवा की तैयारी केे लिए प्रतिदिन सुबह से सुबह दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि में लग जाता है। इस क्षेत्र में देश सेवा के प्रति अटूट निष्ठा है। हर बच्चा देश सेवा में जाने के लिए लालायित रहता है। माता-पिता को फक्र होता है कि उनका बेटा देश सेवा कर रहा है।

बुंदेलखंड को कहा जाता है वीरों की धरती सेना में भर्ती होना यहां के युवाओं की पहली पसंद आज भी बनी हुई है। हालही में बेंदा, जौहरपुर व अमलीकौर के आधा दर्जन युवा सेना में भर्ती हुए हैं। उनके माता-पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बुंदेलखंड को वीरों की धरती कहा जाता है।

बांदा का इतिहास ही वीरता और संघर्ष भरा रहा है। यह क्षेत्र ही वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता है। बांदा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांदा भी बुंदेलखंड का मुख्य क्षेत्र है। बांदा जिले की सीमाएं जिनमें महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर व फतेहपुर शामिल हैं।

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