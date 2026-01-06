UP SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कब तक दे सकेंगे आपत्तियां? 12 मार्च को होगा अंतिम प्रकाशन

जागरण संवाददाता, बांदा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ पुर्नरीक्षण-2026 के तहत मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ राजादेवी डिग्री कालेज बांदा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने बताया कि विशेष प्रगाढ पुर्नरीक्षण 2026 के अन्तर्गत मतदाता पंजीकरण कार्य के लिए छह जनवरी से छह फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवधि में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। उन्होंने उपस्थित छात्रों से यह अपील की कि जिन छात्रों की उम्र 18 वर्ष हो गयी है ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूरी है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने कहा कि निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुर्नरीक्षण-2026 के तहत मतदाता अपने दावे व आपत्तियां दे सकते हैं, जिससे मतदाता सूची का पुर्नरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने उपस्थित बीएलओ से कहा कि वह बूथ लेवल एजेंट से अपने मतदेय स्थल पर संपर्क करें व जिन मतदाताओं को नोटिस मिलेगी वह अपने साक्ष्य एआरओ को उपलब्ध करा सकते हैं। अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मदन मोहन वर्मा ने कहा कि मतदान सभी का संवैधानिक अधिकार है, जो मतदाता अभी तक नही बने हैं एवं उनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो गयी है।