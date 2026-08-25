बांदा में नाले में गिरे दो महिलाओं समेत तीन की डूबकर मौत

जागरण संवाददाता, बांदा। वर्षा के चलते उफनाए नाले को पार करते समय दो महिलाओं समेत तीन ग्रामीण नाले में बह गए। तीनों की डूब कर मौत हो गई। ग्रामीण व स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव निकाले गए हैं। बबेरू तहसील के मरका थाना के गुजैनी गांव निवासी रामकरण यादव की 32 वर्षीय पत्नी कुसुम, फूलचंद की 52 वर्षीय पत्नी सियारानी व 33 वर्षीय किसान कोमल गांव से करीब दो किलोमीटर दूर खेतों से गोवंशियों के लिए चारा लेकर वापस लौट रहे थे।

शाम करीब साढ़े छह बजे रास्ते में पड़ रहे बहा नाला पार को तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर पार कर रहे थे। इसी बीच तेज बहाव में एक के बाद एक नाले में बह गए। ग्रामीणों को बहते देख आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस व ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे ग्रामीण, पुलिस, स्थानीय गोताखोरों ने घटना स्थल से 500 मीटर दूरी पर थोड़ी-थोड़ी दूर में सभी के शव मिल गए हैं। घटना स्थल पर विधायक विशंभर यादव भी मौके पर पहुंचे हैं।