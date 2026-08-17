बांदा के सात पुलिसकर्मी राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और डीजीपी के पदक से सम्मानित

जागरण संवाददाता, बांदा। राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय व पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी पदक व प्रशंसा चिंह से निरीक्षक व उपनिरीक्षक समेत सात पुलिस कर्मी स्वतंत्रा दिवस के मौके पर सम्मानित हुए। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शौर्य के आधार पर स्वर्ण का प्रशंसा चिह्न मिला है।

एसपी पलाश बंसल ने सभी को मेडल लगाने के साथ प्रशस्ति पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों से हाथ मिलाते हुए उनका उत्साह बढ़ाया है। पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए प्रदत्त दीर्घ एवं सराहनीय सेवा पदक से सहायक रेडियो अधिकारी समर सिंह को सम्मानित किया गया। इसी तरह गृह मंत्रालय की ओर से सेवा अभिलेख के आधार पर उत्कृष्ट सेवा पदक एसआइ लिपिक वेद प्रकाश को लगाया गया।

डीजीपी की ओर से भेजे शौर्य के आधार पर स्वर्ण प्रशंसा चिह्न से मुख्य अग्नि शमन अधिकारी डॉ. मतलूब हुसैन को सम्मानित किया गया। डीजीपी के सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न से राजेश चंद्र मिश्रा, मुख्य आरक्षी संदीप कुमारव आरक्षी चंदन कुमार के साथ आरक्षी जितेंद्र कुमार सम्मानित हुए हैं।