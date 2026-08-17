बांदा के सात पुलिसकर्मी राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और डीजीपी के पदक से सम्मानित
बांदा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और डीजीपी द्वारा सात पुलिसकर्मियों को पदक व प्रशंसा चिह्न से सम्मानित किया गया। एसपी पलाश बंसल ने सभी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
HighLights
सात पुलिसकर्मी राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, डीजीपी पदक से सम्मानित।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शौर्य के लिए स्वर्ण चिह्न।
डायल 112 कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र।
जागरण संवाददाता, बांदा। राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय व पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी पदक व प्रशंसा चिंह से निरीक्षक व उपनिरीक्षक समेत सात पुलिस कर्मी स्वतंत्रा दिवस के मौके पर सम्मानित हुए। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शौर्य के आधार पर स्वर्ण का प्रशंसा चिह्न मिला है।
एसपी पलाश बंसल ने सभी को मेडल लगाने के साथ प्रशस्ति पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों से हाथ मिलाते हुए उनका उत्साह बढ़ाया है।
पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए प्रदत्त दीर्घ एवं सराहनीय सेवा पदक से सहायक रेडियो अधिकारी समर सिंह को सम्मानित किया गया। इसी तरह गृह मंत्रालय की ओर से सेवा अभिलेख के आधार पर उत्कृष्ट सेवा पदक एसआइ लिपिक वेद प्रकाश को लगाया गया।
डीजीपी की ओर से भेजे शौर्य के आधार पर स्वर्ण प्रशंसा चिह्न से मुख्य अग्नि शमन अधिकारी डॉ. मतलूब हुसैन को सम्मानित किया गया। डीजीपी के सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न से राजेश चंद्र मिश्रा, मुख्य आरक्षी संदीप कुमारव आरक्षी चंदन कुमार के साथ आरक्षी जितेंद्र कुमार सम्मानित हुए हैं।
उत्कृष्ट कार्य करने में डायल 112 कर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डायल 112 के मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रशस्ति पत्र से पीआरवी कमांडर अमन सिंह, पायलट चालक कैलाश चंद्र , कमांडर अमरेंद्र मिश्रा ,सब-कमांडर रोहित कुमार ,पायलट सूरज कमांडर, पीयूष यादव, शिवगोपाल मिश्र, बृजपाल सिंह ,चालक मनभावन,मिथुन चक्रवर्ती ,सुशील कुमार को सूचना मिलते ही पीड़ित की मदद करने व उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।