‘नंदवारा में बच्चों की शादी मत करना, अपने लालों को बाहर भेजने में भी डर लगता है', बांदा में मासूमों की मौत के बाद महिला ने की अपील

जागरण संवाददाता, बांदा। भइया, बहिनी हरा राधे-राधे... जब से नंदवारा में दो मासूम भाइयों की मौत की घटना सुनी है, तब से बहुत डर लगने लगा है। अपने लड़का-बच्चों को बाहर भेजने में भी डर लगता है कि कहीं कोई उनके साथ कुछ कर न दे।” महिला मंजू के ये शब्द गांव के माहौल को लेकर उसके मन में बैठे डर और बच्चों की सुरक्षा की चिंता बयां कर रहे हैं। करीब एक मिनट के वीडियो में वह लोगों से नंदवारा में बच्चों की शादी न करने तक की अपील करती सुनाई दे रही है।

मंजू कहती हैं कि छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े तो हर जगह होते हैं, लेकिन नंदवारा का हाल बहुत खराब है। यहां बूढ़े-जवान और मासूम बच्चों की भी परवाह नहीं की जाती। वह गांव में आए दिन शव मिलने और आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहती हैं कि यहां का माहौल देखकर डर लगता है।