    Banda News: 189 लाख से होगा नगर के इस सरोवर का कायाकल्प, मिली मंजूरी

    By Balram Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:46 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बांदा। बीडीए की 73वीं बोर्ड बैठक आयुक्त की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई। बैठक में एजेंडा बिंदुओं को सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण ने बिंदुवार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

    जिस पर बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बीडीए के अन्तर्गत महोखर में कुल 16.697 हेक्टेयर भूमि का वर्तमान भू-उपयोग कृषि औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया।

    ले-आउट की स्वीकृति प्रदान की गयी। बीडीए जोनल प्लान लागू करते हुए आरएफपी डॉक्यूमेंट की स्वीकृति व निविदा आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति दी। तुलसी नगर आवासीय योजना के सर्किल दर 15000 प्रति वर्गमीटर की स्वीकृति दी।

    बीडीए के स्वामित्व की बाबूलाल चौराहा स्थित राइफल क्लब मैदान की भूमि का नियोजन किए जाने के लिए स्थल का लेआउट व तलपट मानचित्र की स्वीकृति दी।

    सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क के पास अटल सरोवर के सौंदर्यीकरण व कायाकल्प के लिए 188.81 लाख की स्वीकृति दी गई। इस दौरान डीएम जे. रीभा, एडीएम नमामि गंगे मदन मोहन वर्मा, सहायक अभियंता आरपी यादव आदि रहे।

