पड़ोसी के साथ भागी बेटी तो मां ने उठा लिया आत्मघाती कदम, गांव वालों के तानों से थी परेशान
बांदा में बेटी के पड़ोसी के साथ भाग जाने और गांव वालों के तानों से परेशान होकर एक मां ने आत्महत्या कर ली। 45 वर्षीय महिला ने रविवार रात फंदा लगाकर जान ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बांदा। पड़ोसी के साथ बेटी के चले जाने के बाद गांव वालों के तरह-तरह के तानों से परेशान होकर एक मां ने फंदा लगाकर जान दे दी।
गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 45 वर्षीय महिला ने रविवार की रात सूना मौका देख कमरे के अंदर छत के छल्ले पर रस्सी के सहारे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। काफी देर बाद जब बेटे की नींद खुली तब उसने मां को फंदे पर लटकता देखा।
शोर गुल सुनकर घर के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। दिवंगत के पुत्र ने बताया कि उसका पिता नागपुर में रह कर मजदूरी करता है। विगत तीन जनवरी को उसकी बहन पड़ोसी के साथ भाग गई थी।
बहन के भागने की सूचना पाकर पिता भी रविवार को गांव आ गया था। बहन के भागने से मां ज्यादा परेशान रहती थी। गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी।
इन्हीं तानों से क्षुब्ध होकर मां घर से बाहर निकलती नही थी। इसी के चलते मां ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
