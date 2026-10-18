'पापा मैं जान दे रहा हूं, पुलिस मांग रही 5 लाख...', सुसाइड नोट लिख युवक ने दी जान, खुद पर लगे आरोप को बताया गलत 

जागरण संवाददाता, बांदा। पापा मैं जान दे रहा हूं, पुलिस पांच लाख रुपये मांग रही है तो मैं कहां से लाऊं। पेंटिंग का काम करने वाले 25 वर्षीय आशीष कुमार सेन ने फोन पर पिता रमेश सेन व चचेरे भाई पुष्पेंद्र से यह बात कही। इसके बाद शनिवार सुबह झांसी-मानिकपुर रेलखंड पर बदौसा व अतर्रा रेलवे स्टेशन के बीच बंगलनपुरवा के पास उसका गर्दन कटा शव मिला।

युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें 15 अक्टूबर की रात पड़ोसी गांव की एक युवती की ओर से लगाए गए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों को झूठा बताया। पुलिस पर रुपये मांगने के साथ प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।करमादांडी गांव निवासी आशीष कानपुर में पेंटिंग का काम कर रहा था। वह बीते सप्ताह ही घर लौटा था। उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं।

मौत के लिए युवती को बताया जिम्मेदार उसने सुसाइड नोट में लिखा कि युवती ने जिस तारीख को सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, उस दिन वह चित्रकूट के भगवतपुर में था। उसने अपने मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाकर जांच कराने की मांग भी की। युवती के माता-पिता पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। अपनी मौत के लिए युवती को जिम्मेदार बताया।