बांदा में फर्जी आधार से जमीन हड़पी, नौ लोगों पर धोखाधड़ी और मारपीट का केस

जागरण संवाददाता, बांदा। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसमें उम्र बढ़ाने व वारासत दर्ज कराने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने भाई समेत नौ लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर लाठियों से पीटने की शिकायत की। जिसमें पुलिस ने धोखाधड़ी करने समेत कई धाराओं में आरोपितों के बीच मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तिंदवारी थाना के ग्राम महुई निवासी रमाकांत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जब वह करीब 10 वर्ष का था, तभी उसके पिता गोरेलाल व चाचा का निधन हो गया था। इसके बाद कठसेमर स्थित उनकी पैतृक कृषि भूमि उसके व बड़े भाई सुमेश उर्फ श्रीकांत के नाम दर्ज हुई थी।

आरोप लगाया कि सुमेश ने गांव के ही अनिरुद्ध, सोनल तिवारी व अन्य के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर उसके नाबालिग होने की बात छिपाते हुए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उसकी उम्र बढ़ा दी थी, इसके बाद वरासत दर्ज कराने के बहाने झांसा देकर उसे शहर लेकर आए और सोनल तिवारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। सोनल की मौत के बाद साजिश के तहत उसकी पत्नी रामबाई का नाम भी कागजों में दर्ज करा दिया ।

पीड़ित ने बताया कि धोखाधड़ी की जानकारी होने पर जब उसने अपनी जमीन वापस मांगी, तो आरोपित टालमटोल करने लगे। बीती 28 मई 2026 की सुबह जब वह अपने घर की साफ-सफाई करने गया तभी उसका बड़ा भाई सुमेश, अनिरुद्ध, योगेश, अशोक, राजाराम और तुलसीराम लाठी-डंडों से लैस होकर जबरन घर में घुस आए। जहां सभी ने उसे लात-घूसों से बुरी तरह पीटा और घर से बाहर फेंक कर मकान पर कब्जा कर लिया।

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