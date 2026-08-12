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    बांदा में फर्जी आधार से जमीन हड़पी, नौ लोगों पर धोखाधड़ी और मारपीट का केस

    By Sujit Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:13 PM (IST)

    बांदा में फर्जी आधार कार्ड बनाकर नाबालिग की उम्र बढ़ाने और पैतृक जमीन धोखाधड़ी से हड़पने का मामला सामने आया है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. फर्जी आधार बनाकर नाबालिग की उम्र बढ़ाई गई।

    2. पैतृक कृषि भूमि धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप।

    3. पीड़ित को पीटकर घर से बेदखल किया गया।

    जागरण संवाददाता, बांदा। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसमें उम्र बढ़ाने व वारासत दर्ज कराने के आरोप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपने भाई समेत नौ लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर लाठियों से पीटने की शिकायत की। जिसमें पुलिस ने धोखाधड़ी करने समेत कई धाराओं में आरोपितों के बीच मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तिंदवारी थाना के ग्राम महुई निवासी रमाकांत ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि जब वह करीब 10 वर्ष का था, तभी उसके पिता गोरेलाल व चाचा का निधन हो गया था। इसके बाद कठसेमर स्थित उनकी पैतृक कृषि भूमि उसके व बड़े भाई सुमेश उर्फ श्रीकांत के नाम दर्ज हुई थी।

    आरोप लगाया कि सुमेश ने गांव के ही अनिरुद्ध, सोनल तिवारी व अन्य के साथ मिलकर षडयंत्र रचकर उसके नाबालिग होने की बात छिपाते हुए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें उसकी उम्र बढ़ा दी थी, इसके बाद वरासत दर्ज कराने के बहाने झांसा देकर उसे शहर लेकर आए और सोनल तिवारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। सोनल की मौत के बाद साजिश के तहत उसकी पत्नी रामबाई का नाम भी कागजों में दर्ज करा दिया ।

    पीड़ित ने बताया कि धोखाधड़ी की जानकारी होने पर जब उसने अपनी जमीन वापस मांगी, तो आरोपित टालमटोल करने लगे। बीती 28 मई 2026 की सुबह जब वह अपने घर की साफ-सफाई करने गया तभी उसका बड़ा भाई सुमेश, अनिरुद्ध, योगेश, अशोक, राजाराम और तुलसीराम लाठी-डंडों से लैस होकर जबरन घर में घुस आए। जहां सभी ने उसे लात-घूसों से बुरी तरह पीटा और घर से बाहर फेंक कर मकान पर कब्जा कर लिया।

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    पुलिस ने पीड़ित भाई की तहरीर पर सुमेश उर्फ श्रीकान्त, अनिरुद्ध, योगेश, अशोक, रामबाई, शिरोमन, राजाराम और तुलसीराम सहित नौ नामजद आरोपितों के विरुद्ध तिंदवारी थाने में धोखाधड़ी समेत 11 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। तिंदवारी थाना प्रभारी संदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच में जो तथ्य सामने आएंगे। उसी के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।