किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि उपकरणों पर सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, बांदा। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान पाने का अवसर दिया जा रहा है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों, कृषि ड्रोन, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, रोटावेटर, थ्रेसर, पावर टिलर, सुपर सीडर, स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर समेत अन्य उपकरणों पर अनुदान मिलेगा।

उप कृषि निदेशक डॉ. अभय कुमार सिंह यादव ने बताया कि इच्छुक किसान 10 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान कृषि विभाग के पोर्टल दर्शन-2 पर जाकर किसान कार्नर में यंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।