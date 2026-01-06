20 लाख वसूलकर प्रॉपर्टी डीलर को फंसाया, बांदा में 6 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश
जागरण संवाददाता, बांदा। पुलिस के मुखबिर को उधार दिए रुपये वापस मांगना प्रापर्टी डीलर को काफी महंगा पड़ गया। पुलिस कर्मियों ने उससे न सिर्फ 20 लाख रुपये लिए, बल्कि उसे फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया।
प्रापर्टी डीलर ने पुलिस के उत्पीड़न और अवैध वसूली के खिलाफ अदालत की शरण ली। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
बबेरू के हरदौली गांव निवासी कमालउद्दीन प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं। उन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि गांव के पुलिस मुखबिर बउवा सिंह ने सात जनवरी 2021 को घरेलू समस्या बताते हुए ढाई लाख रुपये चक्की लगाने के लिए उधार लिए थे।
बाद में जब उसने उधार दिए रुपये मांगे तो उसने पुलिस से उसकी झूठी शिकायत कर दी कि वह गांजा की तस्करी करता है, जिसको लेकर फतेहपुर से स्कार्पियो में वापस अपने समय तत्कालीन अतर्रा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआइ सुधीर कुमार चौरसिया, हेड कांस्टेबल महेश्वर प्रसाद, कांस्टेबल अंकित वर्मा, अरमान अली व अखिलेश कुमार पांडेय ने 24 जुलाई 2023 को बिंदकी थाने की जोनिहा पुलिस चौकी से आधा किलोमीटर पहले पकड़ लिया।
साथ ही वाहन से उतारकर पीटा और अपनी बोलेरो में बैठाकर अतर्रा थाने के पुलिस क्वार्टर में ले जाकर बंद कर दिया। साथ ही धमकी देते हुए 20 लाख रुपये की वसूली कर ली। इसके बाद 27 जुलाई 2023 को उसे गांजा व तमंचा लगाकर जेल भेज दिया।
जेल से छूटने के बाद पीड़ित ने एसपी समेत राष्ट्रीय मानव अधिकार का दरवाजा खटखटाया। अतर्रा के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी गवेंद्र पाल से जांच कराने में पुलिस कर्मी आरोपित पाए गए, लेकिन उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसआइटी जांच भी अभी लंबित है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने इंस्पेक्टर व एसआइ समेत छह पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दो जनवरी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
बिना जीडी में दर्ज किए की गई थी रवानगी
एएसपी ने पूर्व में की गई जांच में पाया था कि आरोपित पुलिस कर्मी बिना जीडी में दर्ज किए व अधिकारियों को बिना जानकारी दिए फतेहपुर रवाना हुए थे। अपने कर्तव्यों में लापरवाही व स्वेच्छारिता, अनुशासनहीनता की है। साथ ही अपने निजी स्वार्थ के चलते कर्मचारियों पर दबाव डालते हुए मनमाफिक कार्य कराया जाना भी पाया गया है।
इस मामले की पूर्व में जांच हुई थी। यदि इसमें न्यायालय ने आरोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ दर्ज मुकदमे के आधार पर विवेचना कराई जाएगी। तत्कालीन अतर्रा थानाध्यक्ष वर्तमान में जिले की बेर्रांव चौकी में तैनात हैं। पूर्व में हुई जांच के क्रम में तत्कालीन थानाध्यक्ष आठ माह तक निलंबित रहे थे। बाद में उनकी बहाली हुई है।
-शिवराज एएसपी
