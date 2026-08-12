Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    बांदा में अटल भूजल योजना में करोड़ों का घोटाला, विधायक ने मुख्यमंत्री योगी से की जांच की मांग

    By Vimal Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:19 PM (IST)

    सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बांदा में अटल भूजल योजना के तहत बंधी निर्माण में करोड़ों के घोटाले की टीएसी जां ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. अटल भूजल योजना में 2.88 करोड़ के घोटाले का आरोप।

    2. सदर विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच मांगी।

    3. बिना टेंडर प्रक्रिया, कागजों पर काम पूरे करने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, बांदा। लघु सिंचाई विभाग पर अटल भूजल योजना के नाम पर सरकारी धन के बंदरबांट करने का आरोप लगा है। लघु सिंचाई विभाग से संचालित अटल भूजल योजना के माध्यम से बंधी निर्माण के नाम पर करीब पौने तीन करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का बंटरबांट कर लिया गया है।

    शिकायतों के आधार पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर टीएसी जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

    सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बताया है कि लघु सिंचाई विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया है।

    कहा है कि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जहां प्रदेश की सरकार लगातार धन आवंटित कर रही है, वहीं धरातल पर सरकारी धन का बंदरबांट करते हुए विभागीय अधिकारी व्यापक भ्रष्टाचार और लापरवाही करने में जुटे हैं।

    विधायक ने पत्र में लिखा है कि लघु सिंचाई विभाग में चेकडैम, बोरिंग, पंप स्थापना, ब्लास्ट वेल, बंधी निर्माण समेत अन्य सिंचाई योजनाओं का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। कई काम तो केवल कागजों पर ही पूरे कर डाले गए, जबकि धरातल पर या तो अधूरे काम पड़े हैं या फिर घटिया निर्माण के चलते ध्वस्त हो चुके हैं।

    विधायक ने वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2025-26 तक कराए गए विभागीय कामों की टीएसी जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

    बताया गया है कि अटल भूजल योजना के तहत लगभग 2 करोड़ 88 लाख की लागत से बंधी निर्माण परियोजनाएं तैयार की गईं, जिनमें से कई बंधी निर्माण कागजों पर ही पूर्ण दिखाकर भुगतान निकाल लिया गया है। बंधी निर्माण के लिए जरूरी टेंडर प्रक्रिया में भी भारी अनियमितता बरती गई और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    खबरें और भी

    शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से चहेते ठेकेदारों को बंधी निर्माण का काम सौंप दिया गया और आनन फानन में ही बगैर भौतिक सत्यापन के भुगतान करके सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया। डीएम अमित आसेरी ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है जांच कराई जाएगी।