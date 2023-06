Banda Accident: सात की जिंदगी लीलने के बाद चेता सिस्टम, सड़क किनारे खड़े 18 ट्रकों का किया चालान

जिले में गुरुवार की रात बबेरू-कमासिन मार्ग पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही बोलेरो की टक्कर में वाहन के परखचे उड़ गए। स्थिति यह रही की पुलिस को बोलेरो को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। यह सब तब है जब बीते तीन दिनों से जागरण ने सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन को दुर्घटना होने की संभावना से चेताने का प्रयास किया।

मवई बाईपास पर सड़क किनारे खड़े डंपर का चालान करते पीटीओ रामसुमेर यादव। विभाग

जागरण संवाददाता, बांदा: दैनिक जागरण ने सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रक व डंपर सहित शहर में ई-रिक्शा के लगने वाले जमावड़े के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। इसके बावजूद भी जिम्मेदारों की नींद नहीं टूटी, आखिर गुरुवार की रात खड़े ट्रक में पीछे से आ रही बोलेरो के भिड़ने से सात लोगों की जान चली गई। तब जाकर कुंभकरणी नींद से जागने के बाद परिवहन विभाग ने कार्रवाई करना शुरू किया और 18 ट्रकों को सीज व चालान करने की कार्रवाई की। जिले में गुरुवार की रात बबेरू-कमासिन मार्ग पर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही बोलेरो की टक्कर में वाहन के परखचे उड़ गए। स्थिति यह रही की पुलिस को बोलेरो को काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। यह सब तब है जब बीते तीन दिनों से दैनिक जागरण ने सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर जिला प्रशासन को मार्ग दुर्घटना होने की संभावना से चेताने का प्रयास किया। आखिर विभाग ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन दुर्घटना में सात लोगों की जंदगी लीलने के बाद। यात्रीकर अधिकारी रामसुमेर यादव ने संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने तिंदवारी बाईपास में सड़क किनारे खड़े आठ ट्रकों में तीन को सीज व पांच का चालान किया है। बताया कि मवई बाईपास पर वाहनों पर कार्रवाई होते देख कई ट्रक चालक भाग खड़े हुए, इनमें चार का चालान किया गया है। जबकि भूरागढ़ से महोबा जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे खड़े छह ट्रकों का चालान किया गया। वहीं कालूकुआं मंडी समिति के पास दो ई-रिक्शा व रोडवेज बस स्टैंड के पास एक कैंपर का भी चालान किया गया है।

