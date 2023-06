Eid al-Adha 2023: बलरामपुर की बजार में आया अनोखा बकरा, अरबी में उभरा मोहम्मद नाम, तो 21 लाख लगाया दाम

देशभर बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर हर राज्य में बकरा मंडी में सजाई जाती है। सामान्‍य तौर पर बकरों की कीमत ज्‍यादा नहीं होती है पर अगर क‍िसी बकरे पर मुस्‍ल‍िम धर्म से जुड़ा को प्रतीक नजर आता है तो उसकी कीमत लाखों में पहुंच जाती है। ऐसा ही एक बकरा बलरामपुर की बजार में नजर आया।

Eid al-Adha 2023: अरबी में उभरा मोहम्मद नाम तो 21 लाख लगे दाम

बलरामपुर, जागरण टीम। मुस्लिम कैलेंडर के 12वें महीने की 10 तारीख को मनाएं जाने वाले त्योहार बकरीद की तैयारियां जोरों पर है। त्योहार को लेकर बकरा मंडियां पूरी तरह सजी हैं। इस बार मंडी में बकरों की आवक कम होने के कारण बकरे महंगे मिल रहे हैं। सबसे सस्ते बकरे की कीमत 14 हजार है। बाजारों में 40 से 50 हजार के कीमतों के बकरे भी मौजूद हैं। एक बकरे के ऊपर अरबी में मोहम्मद लिखा होने से उसका दाम 21 लाख रुपये भी पहुंच गया है। -नगर के पशु बाजार में बकरा खरीदने आए मोहम्मद असलम ने बताया कि इस बार बड़ी महंगाई है। बड़ी कोशिश के बाद 36 हजार रुपये में दो बकरे मिले हैं। विशुनीपुर निवासी सुहेल गुड्डू बताते हैं कि अब मंडी में पहले जैसी बात नहीं रही। जानवर भी कम आए हैं। मंडी में बकरों की बिक्री करने आए सत्तार ने बताया कि तोतापरी, बरबरी, जमुनापारी व देशी नस्ल के बकरे यहां मौजूद हैं। वहीं जाहिद और अन्य व्यापारियों ने बताया कि डीजल के महंगाई के चलते गाड़ी भाड़ा मंहगा हो गया है। इस कारण बकरों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। उधर महराजगंज तराई बाजार में बकरा बेचने आए प्यारेडीह गांव निवासी निसार खान ने बताया कि उसके बकरे के ऊपर मोहम्मद का आकार उभरा है। इसलिए बकरे की कीमत 11 लाख रुपये तक स्थानीय लोग देने को तैयार हैं। मुंबई निवासी एक व्यक्ति ने 21 लाख रुपये देने की बात कही थी, लेकिन अब तक बिका नहीं है।

