    बलरामपुर में दीपावली की शाम किराना दुकान में लगी आग, डेढ़ वर्षीय मासूम की मौत 

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    बलरामपुर में दीपावली पर एक किराना दुकान में आग लगने से मातम छा गया। दीपक से लगी आग में एक 15 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से झुलस गए। दुकान में रखा लगभग चार लाख का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जास, बलरामपुर। दीपावली की खुशियाँ उस समय मातम में बदल गईं जब स्टेशन रोड स्थित एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई। इस हादसे में डेढ़ वर्षीय मासूम सुभान की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके पिता जाकिर (30) गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उनका इलाज बहराइच में चल रहा है।

    घटना सोमवार शाम करीब 7 बजे की है। पचपेड़वा नगर पंचायत के स्टेशन रोड पर स्थित रमज़ान किराना स्टोर में दीपावली के अवसर पर दीपक जलाया गया था। बताया जा रहा है कि दीपक से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखे लगभग चार लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।

    दुकान में उस वक्त रमज़ान का बेटा जाकिर और उसका 15 महीने का बेटा सुभान मौजूद थे। आग लगते ही दोनों झुलस गए। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने में सफल रहे। झुलसे पिता-पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल और फिर बहराइच रेफर किया गया।

    बहराइच में इलाज के दौरान सुभान ने दम तोड़ दिया। दुकान एक किराए के मकान में चल रही थी, बताते हैं कि मकान मालिक शिवकुमार द्वारा दीपावली की शाम लगभग 6:30 बजे दीपक जलाया गया था। उसी दीपक से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

    इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश चौहान ने बताया कि दुकान में जल रहे दीपक को खेलते समय सुभान ने गिरा दिया, जिससे आग भड़क उठी। आग में झुलसे दोनों को इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन मासूम सुभान की मौत हो गई। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराने का प्रयास किया गया,लेकिन परिजनों की सहमति नहीं मिलने पर पंचनामा भरकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।