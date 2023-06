Balrampur News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से तीन झुलसे, 3 बकरों की मौत, जर्जर तार टूटकर गिरने से हुआ हादसा

महराजगंज तराई के पाटेश्वरीनगर जयनगरा में सड़क किनारे लगा हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। जमीन पर गिरे तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से गांव निवासी अरबाज जौवाद व कोयला गंभीर रूप से झुलस गईं। कोयला की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। मुजीबुल व कलाम के तीन बकरों की मौत हो गई।

हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से चपेट में आए तीन लोग झुलसे

संवाद सूत्र, बलरामपुर: महराजगंज तराई के पाटेश्वरीनगर जयनगरा में सड़क किनारे लगा हाईटेंशन तार टूटकर गिर गया। जमीन पर गिरे तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से गांव निवासी अरबाज, जौवाद व कोयला गंभीर रूप से झुलस गईं। कोयला की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया। मुजीबुल व कलाम के तीन बकरों की मौत हो गई। इस मामले से लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने महराजगंज तराई उपकेंद्र के सामने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। अवर अभियंता राम सागर व लाइनमैन अरुण पांडेय के खिलाफ शिकायती पत्र प्रभारी निरीक्षक को सौंपा। ग्रामीण मुस्तफा, रामनाथ, अमृत यादव, मसूद, अंकित, शाद, अमीन, सादिक, इस्लाम, मुश्ताक ने बताया कि 11 हजार हाईटेंशन लाइन पूरी तरह जर्जर है। कई बार तार टूटकर गिरने की शिकायत अवर अभियंता व लाइनमैन से की गई। अक्सर लाइनमैन पैसे की मांग करके अपनी जगह प्राइवेट लाइनमैन को भेज देते थे। जर्जर तार को बदला नहीं गया। बुधवार सुबह करीब सात बजे हाईटेंशन तार टूटकर सड़क किनारे गिर गया था। वहां से गुजर रहे अरबाज, जौवाद व काेयला करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गईं। तीन बकरों की करंट लगने से जान चली गई। आनन-फानन में तीनों को स्थानीय चिकित्सक के यहां पहुंचाया गया। अरबाज व जौवाद का इलाज चल रहा है। वहीं काेयला की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल भेजा गया। यहां भी हालत गंभीर बताकर लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइनमैन व बिजली विभाग के अधिकरियों से कई बार शिकायत के बाद भी नींद नहीं टूट रही है। आए दिन तार टूटने से मवेशियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए अवर अभियंता व लाइनमैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को समझा-बुझा कर शांत कराया गया है। तहरीर मिली है, छानबीन की जा रही है।

