Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, 26 से 31 अगस्त तक बस यात्रा रहेगी मुफ्त
UP Roadways News: परिवहन निगम रक्षाबंधन 2026 पर बहनों को अपने भाई के घर जाने के लिए 26 से 31 अगस्त तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देगा। बलरामपुर डिपो से विशेष बसों का संचालन होगा, जिसमें चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
HighLights
रक्षाबंधन 2026 पर बहनों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा।
26 से 31 अगस्त तक विशेष बसों का संचालन होगा।
चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, छुट्टियां रद्द।
संवादसूत्र, जागरण, बलरामपुर। रक्षाबंधन ( Raksha Bandhan 2026) पर बहनों को अपने भाई के घर रक्षा लेकर जाने के लिए परिवहन निगम मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा। इसके लिए निगम ने तैयारी तेज कर दी है।
बहनों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए परिवहन निगम इस वर्ष 26 से 31 अगस्त तक विभिन्न रूटों पर विशेष बसों का संचालन करेगा। इस दौरान चालक-परिचालकों की छुट्टी भी निरस्त रहेगी। पांच दिनों में ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।
बलरामपुर डिपो में वर्तमान में निगम की 89 बसों का संचालन किया जा रहा है। यहां से कानपुर, लखनऊ, दिल्ली के अलावा लोकल रूटों पर बसों का संचालन होता है। 26 अगस्त से लखनऊ व कानपुर रूट पर पांच-पांच बसों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बहनों को आवागमन में दिक्कत न हो। इसके अलावा तुलसीपुर, उतरौला व पचपेड़वा रूट पर बसों का फेरा बढ़ाया जाएगा।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक गोपीनाथ दीक्षित ने बताया कि 26 अगस्त से विशेष बसों का संचालन शुरू होगा। डिपो परिसर में एक अलग पूछताछ केंद्र बनाया जाएगा। ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। बताया कि छह दिनों तक 1800 किमी तक यात्रा करने वाले चालक-परिचालकों को 1200 रुपये प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा डिपो के अन्य कर्मियों को भी 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।