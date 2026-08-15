Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, 26 से 31 अगस्त तक बस यात्रा रहेगी मुफ्त

संवादसूत्र, जागरण, बलरामपुर। रक्षाबंधन ( Raksha Bandhan 2026) पर बहनों को अपने भाई के घर रक्षा लेकर जाने के लिए परिवहन निगम मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा। इसके लिए निगम ने तैयारी तेज कर दी है।

बहनों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए परिवहन निगम इस वर्ष 26 से 31 अगस्त तक विभिन्न रूटों पर विशेष बसों का संचालन करेगा। इस दौरान चालक-परिचालकों की छुट्टी भी निरस्त रहेगी। पांच दिनों में ड्यूटी करने वाले चालक-परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।