    पुलिस अधीक्षक ने बलरामपुर नगर कोतवाल और श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने नगर कोतवाल और श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने थानों की जिम्मेदारी में परिवर्तन किया है। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रहे सुधीर कुमार सिंह व श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष रहे उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा कई थानाध्यक्षों को इधर-उधर किया गया है।

    एसपी विकास कुमार ने बताया कि थाना सादुल्लाहनगर के प्रभारी निरीक्षक रहे मनोज कुमार सिंह को नगर कोतवाली की कमान सौंपी गई है। ललिया थानाध्यक्ष रहे उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार वर्मा को सादुल्लाहनगर का दायित्व सौंपा गया है। इनकी जगह पर अपराध शाखा के निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को ललिया थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।

    वहीं पुलिस अधीक्षक के पीआरओ रहे अविरल शुक्ल को श्रीदत्तगंज की थानेदारी सौंपी गई है। गौरा चौराहा के प्रभारी निरीक्षक रहे अनिल कुमार सिंह को हरैया थाना की जिम्मेदारी दी गई है। यहां थानाध्यक्ष रहे उपनिरीक्षक हरीश सिंह को गौरा चौराहा भेजा गया है। एसपी ने सभी निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों को नवीन तैनाती स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर रिपाेर्ट करने का निर्देश दिया है।