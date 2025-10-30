पुलिस अधीक्षक ने बलरामपुर नगर कोतवाल और श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने थानों की जिम्मेदारी में परिवर्तन किया है। नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रहे सुधीर कुमार सिंह व श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष रहे उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा कई थानाध्यक्षों को इधर-उधर किया गया है।

एसपी विकास कुमार ने बताया कि थाना सादुल्लाहनगर के प्रभारी निरीक्षक रहे मनोज कुमार सिंह को नगर कोतवाली की कमान सौंपी गई है। ललिया थानाध्यक्ष रहे उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार वर्मा को सादुल्लाहनगर का दायित्व सौंपा गया है। इनकी जगह पर अपराध शाखा के निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को ललिया थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।