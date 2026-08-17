गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे परियोजना के काम में आई तेजी, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण 

संवाद सूत्र, बलरामपुर। गोरखपुर–शामली एक्सप्रेस-वे परियोजना के तहत तहसील क्षेत्र में निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक्सप्रेस-वे निर्माण एजेंसी द्वारा प्रस्तावित अंडरपास स्थलों पर मिट्टी की जांच कराई जा रही है। तकनीकी टीम यह पता लगा रही है कि जमीन के भीतर किस गहराई पर पानी और बालू की परत मिल रही है, ताकि अंडरपास निर्माण की उपयुक्त डिजाइन तैयार की जा सके।



जानकारी के अनुसार जहां-जहां ग्रामीण संपर्क मार्ग एक्सप्रेस-वे को पार करेंगे, वहां अंडरपास बनाए जाने की योजना है। वर्तमान में खरदौरी, नंदमहरा, तिलहर, कोहनिया, पचौथा चंदापुर, केतारपुर, अल्लानगर फगुइया, पाली-पाला बरायल, पचपेड़वा मार्ग पर मोहनजोत के पास तथा परसौना गांव के आसपास प्रस्तावित अंडरपास स्थलों पर मिट्टी परीक्षण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने बताया कि फिलहाल केवल अंडरपास वाले स्थानों पर ही मिट्टी की गुणवत्ता और भूगर्भीय स्थिति की जांच की जा रही है।

धान की फसल कटने के बाद शुरू होगी मुआवजा वितरण की कार्रवाई एक्सप्रेस-वे की जद में आने वाले खेतों के किसान मस्सू खां ने बताया कि अभी तक केवल मिट्टी की जांच कराई गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि धान की फसल कटने के बाद अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है।