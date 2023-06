पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि अहिरौली सादुल्लाहनगर निवासी पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वह भू माफिया घोषित हो चुके हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपजिलाधिकारी उतरौला स्वप्निल यादव क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह व प्रभारी निरीक्षक सादुल्लाहनगर बृजानंद सिंह की टीम लखनऊ पहुंची। वहां वृंदावन योजन संख्या चार में स्थित करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये की जमीन कुर्क की गई है।

बलरामपुर, जागरण संवाददाता। जेल में निरुद्ध पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासन व सादुल्लाहनगर पुलिस टीम ने लखनऊ के वृंदावन योजन स्थित 2200 वर्ग फीट जमीन कुर्क कर दी गई है। जमीन की कीमत करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये है। अब तक पूर्व विधायक की 114 करोड़ 67 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। भू माफिया घोषित हो चुके हैं पूर्व सपा व‍िधायक पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि अहिरौली सादुल्लाहनगर निवासी पूर्व सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वह भू माफिया घोषित हो चुके हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपजिलाधिकारी उतरौला स्वप्निल यादव, क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह व प्रभारी निरीक्षक सादुल्लाहनगर बृजानंद सिंह की टीम लखनऊ पहुंची। वहां वृंदावन योजन संख्या चार में स्थित करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये की जमीन कुर्क की गई है। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे गुजरात के पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला, मुलायम सिंह यादव को लेकर कही ये बात अवैध रूप से अर्जि‍त की गई थी जमीन यह जमीन पूर्व सपा विधायक व उनके स्वजन ने अवैध रूप से अर्जित की थी। कुर्की में सरोजनी नगर, लखनऊ के उपजिलाधिकारी अविनाश रावत, पीजीआइ लखनऊ के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद पांडेय, महिला उपनिरीक्षक शशिकला सिंह, उपनिरीक्षक सादुल्लाहनगर रमेश दीक्षित, लेखपाल शिवसागर का सहयोग रहा।

Edited By: Vinay Saxena