Electricity In Balrampur यूपी के बलरामपुर में तेज आंधी बार‍िश के बाद ब‍िजली व्‍यवस्‍था ध्‍वस्‍त हो गई है। पेड़ ग‍िरने से ब‍िजली पोल टूटने के बाद तहसील क्षेत्र के करीब 400 गांव 72 घंटे से अंधेरे में डूबे हैं। बता दें क‍ि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शासनादेश जारी किया उसी के दूसरे दिन से व्यवस्था बदहाल है।

Electricity In Balrampur: बलरामपुर में 400 गावों की ब‍िजली गुल

बलरामपुर, जागरण टीम। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तुलसीपुर में गुरुवार रात दो बजे से बारिश की शुरुआत होते ही तहसील क्षेत्र के करीब 400 गांव 72 घंटे से अंधेरे में डूबे हुए हैं। शुक्रवार की शाम कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिप हुई, लेकिन आई नहीं। शनिवार शाम को सिर्फ हरैया फीडर की बिजली बहाल हो सकी। उतरौला के महुआ बाजार में लंबी पारेषण लाइन के कारण बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। सोनपुर, गनवरिया, सिकटिहवा, ओड़ाझारकला, शंकरपुर, अर्जुनपुर, पूरनपुर मदरहवा, विशुनपुर, कल्यानपुर नंदमहरा, गढ़वा, लालनगर सिपहिया, अहलादडीह, खैरा, खैरी, बड़वा, कंदैला, बदलपुर, धंधरा सहित 400 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है। बिजली कटौती की समस्या ग्रामीण 12 दिन से झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांवों को 18 घंटे बिजली आपूर्ति का शासनादेश जारी किया उसी के दूसरे दिन से व्यवस्था बदहाल है। लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए भटकना पड़ रहा है। नगर में बिजली की आवाजाही लगी है। तहसील रोड पर पेड़ गिरने से बिजली का एक खंभा टूट गया जिससे तहसील दफ्तर के आसपास आपूर्ति ठप है। इटावा चौराहा, हनुमानगढ़ी, पुरानी बाजार में रात में 11 बजे आपूर्ति बहाल हो पाई थी। इसके बाद हर आधे घंटे बिजली की आवाजाही चलती रही। अवर अभियंता रामनरेश ने बताया कि रात में इटाईमैदा और बलरामपुर 33 केवीए में लाइन में फाल्ट होने के कारण नगर की आपूर्ति बाधित हो गई थी। गांवों में बारिश होने से बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है। जल्दी ही आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद कलाम शोएब अहमद मोहम्मद मुस्लिम, कमलेश मिश्र व दिलीप कुमार ने बताया कि महुआ बाजार में बिजली कटौती से आक्रोश बढ़ रहा है। महुआ फीडर से 500 किमी तक बिजली आपूर्ति की जाती थी। गैंडास बुजुर्ग में अलग फीडर बन जाने से दो भागों में बांट दिया गया। इससे महुआ फीडर का भार काफी कम हुआ। फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जर्जर तार के सहारे आपूर्ति की जाती है। बजट मिलने के बाद भी बदला नहीं जा रहा है। विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा ने अधिशासी अभियंता से व्यवस्था सुधारने की बात कही।

