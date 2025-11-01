'प्रसव के बाद झांकने तक नहीं आई महिला सर्जन', महिला की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा
बलरामपुर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने महिला सर्जन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा। हालत बिगड़ने पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे महिला की जान चली गई। परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर के भगवतीगंज में स्थित एसपीएम हास्पिटल में आपरेशन से प्रसव के बाद हालत बिगड़ने पर जच्चा की मौत हो गई। स्वायत्तशासी मेडिकल कालेज के अधीन संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात महिला सर्जन डा. मेधावी सिंह ने बीते शुक्रवार की रात एसपीएम हास्पिटल में शंकरपुर गांव निवासी पवन कश्यप की पत्नी शीला का आपरेशन से प्रसव कराया था।
इसके बाद शनिवार को वह पूरे दिन झांकने नहीं आईं। हालत बिगड़ने पर स्वजन डाक्टर को बुलाने की गुहार करते रहे, लेकिन वह नहीं आईं। शाम लगभग छह बजे शीला की मौत हो गई। इस पर स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया।
संयुक्त अस्पताल में तैनात महिला सर्जन डा. मेधावी सिंह नगर के एसपीएम हास्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस का धंधा चमकाती हैं। मृतका के पिता लालपुर लैबुड्डी निवासी अशोक कश्यप ने बताया कि गुरुवार रात 11 बजे बेटी शीला को प्रसव पीड़ा होने पर पहले जिला महिला अस्पताल लेकर गए। वहां आपरेशन संभव न होने की बात कहकर लौटा दिया गया। इसके बाद एसपीएम हास्पिटल लेकर आए।
28 हजार में ऑपरेशन के लिए कहा
यहां के संचालक ने 28 हजार रुपये में आपरेशन करने को कहा। रात में ही महिला सर्जन डा. मेधावी सिंह ने आपरेशन से प्रसव कराया। बेटी के जन्म के बाद परिवारजन खुश थे। आपरेशन के बाद महिला सर्जन शीला का हाल जानने के लिए दोबारा नहीं आई। सुबह से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। कई बार अस्पताल के अन्य डाक्टरों व कर्मियों से कहा गया कि महिला सर्जन को एक बार बुला दिया जाए, लेकिन सब थोड़ी देर में उनके आने का आश्वासन देते रहे। शाम तक वह अस्पताल नहीं आईं। हालत गंभीर होने पर अस्पताल कर्मियों ने गोंडा ले जाने को कहा।
शीला ने तोड़ा दम
लगभग छह बजे शीला ने दम तोड़ दिया। शीला की मौत पर स्वजन ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का आक्रोश देख अस्पताल के सभी कर्मचारी वहां भर्ती मरीजों को छोड़कर भाग निकले। यूपी डायल 112 पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी दी। परिवारजन लापरवाही बरतने वाली महिला सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। सर्जन डा. मेधावी सिंह के मोबाइल नंबरपर उनका पक्ष लेने के लिए कई बार फोन किया गया। वाट्सएप पर भी मैसेज किया गया,लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उनका पक्ष नहीं मिल सका।
घटना दुखद है। अस्पताल के पंजीकरण व अन्य मानकों की जांच कराई जाएगी। मामले में जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। -डा. मुकेश कुमार रस्तोगी, सीएमओ
