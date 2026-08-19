यूपी में पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा मंच, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हुनरमंदों को दी जाएगी ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बढ़ई, नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सोनार, टोकरी बुनकर, राजमिस्त्री, हलवाई, मोची एवं धोबी जैसे पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के हुनर को निखारने लिए उद्योग विभाग में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है। योजना के चालू वित्तीय वर्ष में

850 ऐसे कारीगरों को 10 दिवसीय निश्शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत संबंधित ट्रेड के अनुरूप आधुनिक तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म की टूल किट व चार रुपये मानदेय दिया जाएगा। 20 व 21 अगस्त को हलवाई व धोबी में आवेदन करने कारीगरों का साक्षात्कार किया जाएगा।

उपायुक्त उद्योग रवि प्रकाश शर्मा योजना के अभी तक धोबी में 25 व हलवाई में 150 का लक्ष्य मिला है। हलवाई ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 अगस्त व धोबी ट्रेड का 21 को सुबह 11 बजे से कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में किया जाएगा।