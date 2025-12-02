बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से बस में लगी आग, हादसे में तीन लोगों की मौत, शव पूरी तरह जलने से नहीं हो सकी पहचान

जागरण संवाददाता बलरामपुर। बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि 24 लोग घायल हुए हैं इनमें से छह लोगों की हालत गंभीर है। उनको इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यात्रियों से भरी बस सोनौली से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस बस में सभी नेपाली यात्री सवार थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की फुलवरिया बाईपास पर घटित हुई जहां तेज रफ्तार यात्री बस नंबर यूपी 22 AT0245 को गर्म कपड़े लेकर असम की ओर जा रही ट्रक संख्या UP21DT5237 ने जोरदार टक्कर मार दी। नेपाली यात्रियों से भरी बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई और शार्ट सर्किट से बस में आग लग गई।