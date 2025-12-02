बलरामपुर में ट्रक की टक्कर से बस में लगी आग, हादसे में तीन लोगों की मौत, शव पूरी तरह जलने से नहीं हो सकी पहचान

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:04 AM (IST)

    बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में सोनौली से दिल्ली जा रही नेपाली यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से छह की हालत गंभीर है, जिन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।    

    जागरण संवाददाता बलरामपुर। बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि 24 लोग घायल हुए हैं इनमें से छह लोगों की हालत गंभीर है। उनको इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यात्रियों से भरी बस सोनौली से दिल्ली की ओर जा रही थी। इस बस में सभी नेपाली यात्री सवार थे।

    घटना बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की फुलवरिया बाईपास पर घटित हुई जहां तेज रफ्तार यात्री बस नंबर यूपी 22 AT0245 को गर्म कपड़े लेकर असम की ओर जा रही ट्रक संख्या UP21DT5237 ने जोरदार टक्कर मार दी। नेपाली यात्रियों से भरी बस हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई और शार्ट सर्किट से बस में आग लग गई।

    बस धू-धू कर जलने लगी। शीशा तोड़कर तमाम यात्री बस से बाहर आए और अन्य यात्रियों को निकालने की कोशिश की। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और आग बुझाकर यात्रियों को बाहर निकाला घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया । टक्कर में कपड़ों से लदे ट्रक में भी आग लग गई जिसे फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। बस में सवार अधिकांश लोग नेपाल के थे। बस चालक व कंडक्टर का अभी तक पता नहीं चल सका है।