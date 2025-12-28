बलरामपुर में तीन पंचायतों को मिली 25 हजार सम्मान राशि, आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
संवाद सूत्र बलरामपुर। ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। पहली बार शासन ने ग्राम पंचायतों को अनुदान की जगह प्रोत्साहन राशि दे रहा है। अपने संसाधनों से अपने गांव की आय बढ़ाने पर जिले में तीन पंचायतों को 25,500 धनराशि सम्मान के रूप में आवंटित की गई है।
यह योजना किसी योजना के तहत मिलने वाला सामान्य अनुदान नहीं हैं, बल्कि पंचायतों की खुद की कमाई यानि ओन सोर्स रेवेन्यू (ओएसआर) के आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। यह पहल न सिर्फ पंचायतों के कामकाज की सोच को बदलने में सहायक होगी, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने में उपयोगी साबित होगी।
आय से पांच गुना इनाम की नीति
सरकार के नई नीति अनुसार जो पंचायत जितनी आय स्यवं अर्जित करेगी, उसके मुकाबले उसे पांच गुना विकास कार्यों के लिए इनाम में दी जाएगी। इस नीति के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक आवादी वाली पंचायतों का चयन किया गया। योजना के तहत कम आवादी वाली जिले में कुल 157 पंचायतों का चयन किया गया है।
चयनित पंचायतों ने बीते वर्ष अपने स्तर पर कर सग्रह, पंचायत भवनों व दुकानों का व्यावसायिक उपयोग, हाट बाजार, तालाब,पार्किग डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण जैसी व्यवस्थाओं से आय प्राप्त करने पर तीन पंचायतों को उसके पाचं गुना प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।
इन पंचायतों को मिला प्रोत्साहन
स्वयं से आय अर्जित करने पर विकास खंड गैडासबुर्जुग के धौवराहरा को छह हजार, पंचपेड़वा में मिशरौलिया को साड़े चौदह हजार व श्रीदत्तगंज में त्रिगुनायकपुर पंचायत को पांच हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि मिली है।
अनुदान पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर
जिले में कुल 793 ग्राम पंचायतें है इसमें अधिकांश पंचायतें शासन से मिलने वाली धनराांश पर ही निर्भर थी। इससे न सिर्फ विकास कार्य सीमित रहते थे बल्कि पंचायतों की अपनी कोई अलग पहचान भी नहीं बना पाते थे। इस सोच का बदलने के लिए शासन ने पंचायतों को स्वयं की आय बढ़ाने के लिए प्रेरित फकिया है।
यह योजना के लागू होने के बाद पंचायतों में साफ-सफाई व्यवस्था, कर संग्रह परिसंत्तियों के रखरखाव को भी लेकर भी सक्रियता बढ़ी है। गांवों में जितनी अचछी सुविधा होगी, उतनी ही अधिक आय अर्जित किया जा सकेगा।
कम आवादी वाले पंचातयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार अब अनुदान की जगह स्यवं की आय पंचायतों को करने पर जोर दिया है। इससे आने वाले समय में पंचायतें इस माडल को अपनाकर विकास की दौड़ में शामिल होगी। -हिमांशु गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी।
