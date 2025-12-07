बलरामपुर के राम मिष्ठान भंडार समेत 17 दुकानों पर मिलावटखोरी का हो रहा था खेल, अब CCTV से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। शहर के सबसे नामचीन राम मिष्ठान भंडार में मिलावटखोरी पकड़े जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई और निगरानी तेज कर दी है। हालांकि इस प्रतिष्ठान समेत जिले भर की 17 दुकानों से लिए गए दूध, पनीर, खोया, नमकीन और अन्य मिठाई उत्पादों के कई नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। रिपोर्ट में देरी के कारण आगे की कानूनी कार्रवाई रुकी हुई है। विभागीय अधिकारी रिपोर्ट किसी भी समय उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं।

बताते हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में राम मिष्ठान भंडार से लिए गए दूध व पनीर के नमूनों को लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया था। रसमलाई, पेड़ा और पनीर में मिलावट की पुष्टि के बाद दूध व पनीर की लंबित रिपोर्ट बेहद अहम मानी जा रही है, लेकिन रिपोर्ट आने में देरी और विभागीय कार्रवाई की सुस्ती ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

इससे पहले जिले भर में अधोमानक और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 16 दुकानों पर कुल 37 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा चुका है। यह कार्रवाई कुट्टू आटा, खोआ, नमकीन, दूध, बिस्कुट, समोसा, बंधानी हींग, बर्फी, पेड़ा और पनीर के फेल नमूनों के आधार पर की गई थी।

इसमें महमूदनगर स्थित जायसवाल प्रोविजन स्टोर, जिला मुख्यालय के गायत्री स्वीट्स, कुन्नू, भगवानपुर तुलसीपुर में विजय कुमार यादव, बलरामपुर में विनोद यादव, शकील, महुआबाजार के गंगाराम, सुभाषनगर उतरौला के राजेश मोदनवाल, भगवानपुर मिर्जापुर के विजय प्रताप, चौक बलरामपुर में संजय कुमार, मधवापुर मथुरा बाजार में हरिशंकर, जबदही में ओम प्रकाश, टेढ़ी बाजार स्थित सुरेंद्र, पहलवारा के बब्लू यादव, गुलरिहा हिसामपुर में तौकीर अहमद और भरपुर चेतिया में अब्दुल रहमान पर जुर्माना लगाया गया था।

अब सीसी कैमरे से होगी निगरानी मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। अब सभी मिठाई, नमकीन, डेयरी, रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण एवं विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों एवं वर्कशाप में सीसी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। निर्माण क्षेत्र, पैकिंग सेक्शन और बिक्री काउंटर इन सभी स्थानों पर कैमरे लगाने होंगे। जांच टीम के मांगने पर सीसी कैमरे की फुटेज न देने पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी।