बलरामपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का पीला पंजा, व्यापारियों में मची अफरा-तफरी; आज भी शहर में गरजेगा बुलडोजर
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग बहराइच पर सड़क चौड़ीकरण के लिए सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सेखुई कला तिराहा पर जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अस्थायी कब्जे को हटवाया। अधिकारियों ने सड़क के दोनों किनारे पर अवैध कब्जे को जेसीबी से ढहा दिया।
जेसीबी पहुंचते ही व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में कई व्यापारियों ने स्वयं टिन शेड व ढाबली हटा ली। बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण ढंग से अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने निरीक्षण कर अभियान का जायजा लिया।
नगर निकायों की तरह अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी अतिक्रमण का सफाया करने का अभियान छेड़ दिया गया है। बीते 31 दिसंबर व तीन जनवरी को सेखुई कला तिराहा पर अभियान चलाकर अस्थायी कब्जा करने वालों को स्वयं अतिक्रमण हटा लेने की चेतावनी दी गई थी।
इसी क्रम में सोमवार की दोपहर लेखपाल अमित तिवारी की अगुवाई में जैसे ही जेसीबी सेखुई कला तिराहा पहुंची, व्यापारी सकते में आ गए। हालांकि अधिकांश व्यापारियों ने पहले ही कब्जे हटा लिए थे। वहीं कुछ लोग चेतावनी के बाद भी काबिज थे।
ऐसे में प्रशासन के बुलडोजर ने पलक झपकते ही अस्थायी कब्जे को मलबे में बदल दिया। जेसीबी चलते ही कई व्यापारियों ने अपनी टिन शेड व ढाबली हटा ली। कुछ लोगों ने बीचोबीच इस तरह कब्जा किया था कि उनकी दुकान के दोनों तरफ सड़क थी। उनकी दुकानें भी तोड़ दी गईं। लगभग तीन घंटे तक चले अभियान में सेखुई कला तिराहा के पास से अतिक्रमण पूरी तरह साफ कर दिया गया।
आज नगर में पुन: चलेगा अभियान
नगर पालिका की सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। छह जनवरी को वीर विनय चौराहा से मजीद मोड़ व पूरबटोला पुलिस चौकी होते हुए सब्जी मंडी तक अभियान चलाया जाएगा। अधिशासी अधिकारी लालचंद मौर्य ने बताया कि मजीद मोड़ के पास अधिकांश लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया है।
जहां बचा हैं, वहां जेसीबी से ढहाया जाएगा। इसके बाद आठ जनवरी को सब्जी मंडी से चौक एवं 13 को प्रद्युम्न सिंह के मकान होते हुए घोसियाना मुहल्ला झारखंडी सरोवर तक अतिक्रमण हटवाया जाएगा।
