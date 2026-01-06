Language
    पीएचसी में चिकित्सक समेत पांच अनुपस्थित कर्मियों का रोका वेतन, गंदगी मिलने पर भड़के सीएमओ

    By Shlok Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:58 PM (IST)

    सीएमओ बलरामपुर डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने रेहराबाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायखास का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही और पां ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी डा. मुकेश कुमार रस्तोगी ने सोमवार को रेहराबाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरायखास का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही सामने आने पर कड़ी नाराजगी जताई।

    चिकित्साधिकारी डा. मुकेश सिंह समेत पांच स्वास्थ्य कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर सभी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसके बाद उतरौला के प्राथमिक विद्यालय कूपादेवर में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस (वीएचएसएनडी) का निरीक्षण कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया।

    पीएचसी सरायखास के निरीक्षण के दौरान चिकित्साधिकारी समेत लैब टेक्नीशियन नीलम चौधरी, स्टाफ नर्स प्रमिला, स्वीपर कम चौकीदार रितेश सिंह व वार्डब्वाय सत्यम सिंह बिना अवकाश ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। चिकित्सालय भवन एवं परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।

    सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेहराबाजार के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. विजयभान से स्पष्टीकरण तलब किया है। उतरौला के प्राथमिक विद्यालय कूपा देवर में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस सत्र में एएनएम रेनू पांडेय तीन गर्भवती की प्रसव पूर्व जांच कर चुकी थीं।

    21 बच्चों का नियमित टीकाकरण किया गया था। साथ ही तीन किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आवश्यक परामर्श भी दिया गया।

    सीएमओ ने कहा कि वर्तमान में विटामिन-ए संपूर्ण अभियान चल रहा है। नौ माह से पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से विटामिन-ए की खुराक देकर अभियान से शत-प्रतिशत आच्छादित किया जाए। सीएचसी उतरौला के अधीक्षक डा. चंद्र प्रकाश, आशा रंजना देवी, आशुतोष उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।