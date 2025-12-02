जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बलरामपुर-गोंडा मार्ग पर फुलवरिया बाईपास चौराहे पर हुई है। बहराइच मार्ग से उतरौला व गोंडा मार्ग को यह चौराहा जोड़ता है। फुलवरिया बाईपास पर ओवरब्रिज से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। बलरामपुर से गोंडा की तरफ जा रही बस को बीच में चौराहे पर टक्कर मार दी। इससे बस सड़क से नीचे चली गई। पीछे से ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ता हुआ पलट गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आशंका व्यक्त की जा रही है कि बस का डीजल टैंक फटने से आग लग गई और देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी। बस में सवार लोग खिड़की का शीशा तोड़कर किसी तरह बाहर निकले। इस हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं। इनमें से छह लोगों की हालत गंभीर है। पांच को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज व एक को लखनऊ रेफर किया गया है।

तीनों शव पूरी तरह जल जाने के कारण मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। यात्रियों से भरी बस सोनौली से दिल्ली जा रही थी। इस बस में नेपाल, हरियाणा व बिहार के यात्री सवार थे। इसमें अधिकांश नेपाल के यात्री थे। रोजगार के लिए दिल्ली, गुडगांव जा रहे थे।



सोमवार की रात लगभग सवा दो बजे तेज रफ्तार यात्री बस नंबर यूपी 22 AT0245 गोंडा की ओर जा रही थी। उधर, बहराइच मार्ग से गर्म कपड़े लेकर असम जा रहा ट्रक संख्या UP21DT5237 फुलवरिया बाईपास की तरफ आ रहा था। बाईपास चौराहा पर ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। यात्रियों से भरी बस सड़क नीचे चली गई।

शीशा तोड़कर तमाम यात्री बस से बाहर आए और अन्य यात्रियों को निकालने की कोशिश की। इसी बीच सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और बस में लगी आग बुझाकर यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर में कपड़ों से लदे ट्रक में भी आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। बस में सवार अधिकांश लोग नेपाल के थे। बस चालक व कंडक्टर का अभी तक पता नहीं चल सका है।

इन्हें किया गया रेफर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कृष्ण बहादुर को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया है। सरस्वती पावडेल, विष्णु माया, अनिल बहादुर, दिवाकर न्यूपाने व धन कुमारी को मेडिकल कॉलेज बहराइच भेजा है। वहीं ऋचा योगी के हाथ व पैर की हड्डी टूट जाने के कारण जिला मेमोरियल अस्पताल रेफर किया गया।





पुलिस ने किया त्वरित बचाव हादसे की खबर लगते ही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने वायरलेस पर सूचना दी। इस पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। कुछ ही देर में एसपी स्वयं पहुंचे। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए तत्काल एंबुलेंस बुलाई। इसके बाद एसपी व जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने संयुक्त अस्पताल जाकर घायल यात्रियों का हाल जाना।



