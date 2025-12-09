बलरामपुर में आज फिर गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर, ढहाए जाएंगे अवैध निर्माण

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। नगर पालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं। लोगों ने नुकसान के भय से स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है।

मंगलवार को मदरसा दारुल उलूम से उतरौला मार्ग मोड़ तक प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। अभियान में अवैध रूप से बनाई गई सीढ़ियों व छज्जों आदि को ढहाया जाएगा।

नगर पालिका प्रशासन ने पूरे शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाने का रोस्टर जारी किया है। इसमें 13 जनवरी तक विभिन्न मार्गों पर चलने वाले अभियान की जानकारी दी गई है। इससे अतिक्रमण करने वाले सकते में हैं।