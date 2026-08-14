बलरामपुर में चार उत्सव भवनों का निर्माण शुरू, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। चारों विधान सभा में पंचायत उत्सव भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों में जमीन के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सदर विधानसभा में ग्राम पंचायत खजुरिया, उतरौला में अहिरौली बुजुर्ग व तुलसीपुर में मुड़िला गांव में उत्सव भवन बनेगा।

गैंसड़ी विधानसभा में भुसहर उंचवा गांव का चयन लगभग छह माह पूर्व ही कर लिया गया था। यहां पर निर्माण चल रहा है। एक करोड़ 38 लाख रुपये की लागत से उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा।

इस भवन में मैरिज लान, स्टेज, मंडप, हाल, रैंप आदि का निर्माण कराया जाएगा। गांव में उत्सव भवन बनने से ग्रामीणों को मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत होगी।

ग्रामीणों को सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों को सशक्त आधार देने एवं महंगे टेंट-मैरिज हाल का खर्च बचाकर गांव वालों को सस्ती सुविधा देने के उद्देश्य से जिले के चारों विधान सभा में एक-एक उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा।

यह भवन विवाह और मांगलिक आयोजनों के लिए एक सुव्यवस्थित रूप में तैयार किया जाएगा। भवन ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए विकसित किया जाएगा।

गांव में लंबे समय से मांगलिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों के लिए समुचित स्थान की कमी महसूस की जा रही थी, शादी, तिलक, भंडारा और सामुदायिक बैठकों के लिए ग्रामीणों को निजी टेंट, बैंक्वेट हाल या महंगे लान किराये पर लेना पड़ता था, जिससे खर्च काफी बढ़ जाता था। गांव में उत्सव भवन निर्माण होने से ग्रामीणों को इससे मुक्ति मिलेगी।