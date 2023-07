Madrasa In UP: बालरामपुर में 34 मदरसों पर लगेगा ताला, इसमें 22 मदरसे नेपाल सीमा पर, काल्पनिक छात्रों की आशंका

यूपी में बलरामपुर क्षेत्र के 34 मदरसों पर जल्‍द ताला लग सकता है। इनमे से 22 मदरसे नेपाल सीमा पर स्‍थित हैं। यू-डायस पोर्टल पर 34 मदरसे ब्योरा अपलोड करने से कतरा रहे हैं। इसके ल‍िए मदरसों को पांच बार पत्र जारी क‍िया जा चुका है। अब इन सभी मदरसों की मान्‍यता रद्द करने की संस्तुति मदरसा बोर्ड को भेजी जाएगी।

Madrasa In UP: बालरामपुर में 34 मदरसों की मान्‍यता होगी रद्द

