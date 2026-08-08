विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद कौन संभालेगा रसड़ा की विरासत? मायावती के संकेत से राजनीतिक हलचल तेज

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस युकेश सिंह के राजनीतिक विरासत संभालने के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। बसपा प्रमुख मायावती की ओर से भी युकेश सिंह को सम्मान और समर्थन देने की बात कही गई है। हालांकि, चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक युकेश सिंह की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

रसड़ा की राजनीति में अब सभी की निगाहें प्रिंस युकेश सिंह की अगली भूमिका पर टिकी हैं। आमजन के बीच भी उनके पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चा तेज है। वहीं, दिवंगत विधायक के अनुज रमेश सिंह भी लगातार युकेश सिंह को राजनीतिक राह दिखाते नजर आ रहे हैं।