जागरण संवाददाता, बलिया। समाजवादी पार्टी के बलिया लोकसभा सांसद सनातन पांडेय के खिलाफ फेसबुक पर कथित रूप से अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ गड़वार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है।

गड़वार प्रभारी निरीक्षक हितेश कुमार ने बताया कि सांसद की तहरीर पर शुक्रवार रात आशु तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, सांसद ने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर एक सार्वजनिक बयान दिया था।