जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। कोतवाली क्षेत्र में रविवार को टुल्लू पंप से पानी भरते समय करंट की चपेट में आने से 21 वर्षीय कारपेंटर लव शर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद स्वजन और आसपास के लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बांसडीह ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

खेवसर गांव निवासी 21 वर्षीय लव शर्मा पुत्र भरत शर्मा कारपेंटर का काम करता था। रविवार को वह बांसडीह में अपने चाचा के घर लकड़ी का काम करने गया था। इसी दौरान टुल्लू पंप से पानी भरते समय वह करंट की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।