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बल‍िया में झंडा उतारते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आया लोहे का पाइप, युवक की मौत

By Vns Milan K. Gupta Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:49 PM (IST)

बलिया के भिखारीपुर गांव में स्वतंत्रता दिवस का झंडा उतारते समय 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झ ...और पढ़ें

बलिया में झंडा उतारते समय हाईटेंशन तार से टकराया पाइप, युवक की दर्दनाक मौत।

बलिया में झंडा उतारते समय हाईटेंशन तार से टकराया पाइप, युवक की दर्दनाक मौत।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस का झंडा उतारते समय हुआ दर्दनाक हादसा।

  2. 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन तार की चपेट में आया पाइप।

  3. एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से झुलसा।

जागरण संवाददाता, नरहीं (बलिया)। क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में शनिवार शाम स्वतंत्रता दिवस का झंडा उतारते समय 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

भिखारीपुर गांव में मुख्य मार्ग के पास बांध किनारे राकेश यादव निजी लाइब्रेरी का संचालन करते थे। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार सुबह लाइब्रेरी परिसर में झंडारोहण किया गया था। शाम को राकेश यादव गांव के ही दुर्गेश यादव के साथ झंडा उतारने के लिए लोहे का पाइप निकाल रहे थे। इसी दौरान पाइप असंतुलित होकर ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार से टकरा गया।

बिजली आपूर्ति चालू होने के कारण पाइप में करंट उतर गया और दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीण और स्वजन दोनों को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही राकेश यादव की मौत हो गई। वहीं हादसे में दुर्गेश यादव करंट की चपेट में आने से अचेत हो गए।

पर‍िजनों के अनुसार उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राकेश चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता खेती-किसानी करते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण मृतक के घर पहुंचकर स्वजन को ढांढस बंधाते रहे।