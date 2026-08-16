जागरण संवाददाता, नरहीं (बलिया)। क्षेत्र के भिखारीपुर गांव में शनिवार शाम स्वतंत्रता दिवस का झंडा उतारते समय 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई।

भिखारीपुर गांव में मुख्य मार्ग के पास बांध किनारे राकेश यादव निजी लाइब्रेरी का संचालन करते थे। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार सुबह लाइब्रेरी परिसर में झंडारोहण किया गया था। शाम को राकेश यादव गांव के ही दुर्गेश यादव के साथ झंडा उतारने के लिए लोहे का पाइप निकाल रहे थे। इसी दौरान पाइप असंतुलित होकर ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार से टकरा गया।

बिजली आपूर्ति चालू होने के कारण पाइप में करंट उतर गया और दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ग्रामीण और स्वजन दोनों को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए। रास्ते में ही राकेश यादव की मौत हो गई। वहीं हादसे में दुर्गेश यादव करंट की चपेट में आने से अचेत हो गए।