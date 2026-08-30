बलिया में पारिवारिक कलह और स्वजन की डांट से नाराज होकर टाॅवर पर चढ़ी युवती, 13 लोग इस साल चढ़ चुके हैं टॉवर पर

जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। अपनों की डांट और सीख कभी-कभी क्षणिक आवेश में आकर कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, इसका संवेदनशील उदाहरण रविवार को बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर मल्लाहीचक में देखने को मिला। पारिवारिक कहासुनी के बाद मानसिक तनाव में आई एक युवती गांव के पास स्थित जिओ के विशाल मोबाइल टावर पर जा चढ़ी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे सुल्तानपुर चौकी प्रभारी सूरज पटेल ने सूझबूझ, धैर्य और आत्मीय संवाद का परिचय देते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। एक गांव की युवती का घर में किसी बात को लेकर माता-पिता और भाई से मनमुटाव हो गया था। डांट-डपट से आहत होकर वह तनाव में आ गई और बिना कुछ सोचे-समझे गांव के पास स्थित ऊंचे मोबाइल टावर की ओर चली गई।

देखते ही देखते वह टावर की काफी ऊंचाई तक चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख पूरे इलाके में खलबली मच गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जबकि स्वजन की चिंता बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर चौकी प्रभारी सूरज पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

उन्होंने घबराहट का माहौल बनाने के बजाय बेहद धैर्य और संवेदनशीलता से स्थिति को संभाला। लाउडस्पीकर के माध्यम से युवती से लगातार संवाद करते हुए उसे भरोसा दिलाया और समझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक चले लगातार संवाद और समझाइश के बाद पुलिस युवती का भरोसा जीतने में सफल रही। इसके बाद आरती सुरक्षित नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई।

जैसे ही वह सकुशल टावर से नीचे आई, स्वजन और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बाद में पुलिस ने परिवार के सदस्यों को भी समझाया और आपसी विवाद तथा तनाव की स्थिति में धैर्य से काम लेने की सलाह दी। चौकी प्रभारी और पुलिस टीम की समय पर दिखाई गई सूझबूझ और संवेदनशीलता से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।