बलिया में पारिवारिक कलह और स्वजन की डांट से नाराज होकर टाॅवर पर चढ़ी युवती, 13 लोग इस साल चढ़ चुके हैं टॉवर पर
पारिवारिक कलह और डांट से नाराज होकर एक युवती बलिया के बांसडीह में मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिसे पुलिस ...और पढ़ें
HighLights
पारिवारिक कलह के कारण युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी।
चौकी प्रभारी सूरज पटेल ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा।
बलिया में इस वर्ष टावर पर चढ़ने की यह 13वीं घटना।
जागरण संवाददाता, बांसडीह (बलिया)। अपनों की डांट और सीख कभी-कभी क्षणिक आवेश में आकर कितनी गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है, इसका संवेदनशील उदाहरण रविवार को बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर मल्लाहीचक में देखने को मिला। पारिवारिक कहासुनी के बाद मानसिक तनाव में आई एक युवती गांव के पास स्थित जिओ के विशाल मोबाइल टावर पर जा चढ़ी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे सुल्तानपुर चौकी प्रभारी सूरज पटेल ने सूझबूझ, धैर्य और आत्मीय संवाद का परिचय देते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया और एक बड़ी अनहोनी टल गई। एक गांव की युवती का घर में किसी बात को लेकर माता-पिता और भाई से मनमुटाव हो गया था। डांट-डपट से आहत होकर वह तनाव में आ गई और बिना कुछ सोचे-समझे गांव के पास स्थित ऊंचे मोबाइल टावर की ओर चली गई।
देखते ही देखते वह टावर की काफी ऊंचाई तक चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख पूरे इलाके में खलबली मच गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जबकि स्वजन की चिंता बढ़ गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर चौकी प्रभारी सूरज पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
उन्होंने घबराहट का माहौल बनाने के बजाय बेहद धैर्य और संवेदनशीलता से स्थिति को संभाला। लाउडस्पीकर के माध्यम से युवती से लगातार संवाद करते हुए उसे भरोसा दिलाया और समझाने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक चले लगातार संवाद और समझाइश के बाद पुलिस युवती का भरोसा जीतने में सफल रही। इसके बाद आरती सुरक्षित नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई।
जैसे ही वह सकुशल टावर से नीचे आई, स्वजन और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बाद में पुलिस ने परिवार के सदस्यों को भी समझाया और आपसी विवाद तथा तनाव की स्थिति में धैर्य से काम लेने की सलाह दी। चौकी प्रभारी और पुलिस टीम की समय पर दिखाई गई सूझबूझ और संवेदनशीलता से एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया।
टावर पर चढ़ने की इस वर्ष 13 घटनाएं घट चुकी
- 12 अगस्त को छितौनी गांव में बूचन प्रजापति शराब के नशे में अपनी पत्नी को मायके से वापस बुलाने की जिद में जियो टावर पर चढ़ गया था।
- 22 जुलाई को शादी टूटने और लव मैरिज से इन्कार के बाद भीमपुरा में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी।
- 21 जुलाई को सिकंदरपुर क्षेत्र की एक युवती प्रेमी को बुलाने की जिद में पांच घंटे तक टावर पर बैठी रही।
- 19 जुलाई को फरसाटार गांव में एक 23 वर्षीय विवाहित महिला अपने लिव-इन पार्टनर को बुलाने के लिए करीब साढ़े सात घंटे तक टावर पर जमी रही।
- 23 जून को धनजी वर्मा भी टावर पर चढ़ा था। यह दो माह बाद फिर से चढ़ गया।
- वहीं 14 जून को बेल्थरारोड में प्रेमी को बुलाने की जिद में एक किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी।
- 10 जून को सिकंदरपुर के लीलकर गांव में एक महिला देवरिया के अपने प्रेमी से मिलने की जिद पर 120 फुट ऊंचे टावर पर करीब 26 से 27 घंटे तक बैठी रही।
- 19 अप्रैल को बांसडीह क्षेत्र के देवड़ीह गांव में 17 वर्षीय किशोर एक लड़की से बात कराने की जिद में 33,000 वोल्ट के हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गया था।
- सात अप्रैल को सुखपुरा में प्रेमी द्वारा शादी से मुकरने पर प्रेमिका मोबाइल टावर पर चढ़कर न्याय मांगने लगी थी।
- 23 अगस्त को ही धन जी वर्मा दूसरी बार टावर पर चढ़ गया था।
- 26 अगस्त को रेवती क्षेत्र में एक युवती टावर पर चढ़ गई थी।
- 28 अगस्त को मझौंवा क्षेत्र के एक युवक शराब के नशे में चढ़ गया था।
- 30 अगस्त को बांसडीह क्षेत्र के सुल्तानपुर मल्लाहीचक में एक युवती टावर पर चढ़ गई।