सावन माह में जगन्नाथपुरी पहुंचे युवाओं ने बालू से दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह की प्रतिमा बनाकर दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया)। सावन मास के पावन अवसर पर तीर्थाटन के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे नगरा और डिहवा के युवाओं ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक संवेदना का परिचय दिया। युवाओं ने बालू से दिवंगत रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह की प्रतिमा बनाकर शनिवार की शाम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

बालू से बनी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने युवाओं के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में उमाशंकर सैनी, अजित गुप्ता, अमित गुप्ता, दिलीप कुमार, समरजीत, सूर्या और मुकेश जैसे कई लोग शामिल रहे।

बताते चलें कि बीते द‍िनों प्रदेश में इकलौते रसड़ा के बसपा व‍िधायक उमाशंक स‍िंंह का कैंसर से न‍िधन हो गया था। इसके बाद उनके न‍िधन से उपजे शोक का असर उनके क्षेत्र के समर्थकों में भी खूब रहा। इस दौरान जगन्‍नाथपुरी गए उनके समर्थकों ने बालू से समुद्र तट पर उनकी प्रत‍िमा का न‍िर्माण क‍ियाा।

युवाओं ने अपने कार्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि वे अपने नेताओं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। प्रतिमा निर्माण के दौरान, स्थानीय लोगों ने युवाओं के इस प्रयास को सराहा और कहा कि ऐसे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि युवा पीढ़ी सामाज‍िक सरोकारों से खुद को जोड़ रही है।

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