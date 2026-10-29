जागरण संवाददाता, बैरिया (बलिया)। बिहार के मांझी में बुधवार शाम मां के इंतजार में आटो में बैठे दो मासूम बच्चे रोते-बिलखते रहे। तीन वर्षीय पुत्री और डेढ़ वर्षीय पुत्र को छोड़कर उनकी मां रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। काफी देर तक महिला के वापस नहीं लौटने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मांझी पुलिस ने दोनों बच्चों को संरक्षण में लेकर थाने पहुंचाया और उनकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की। तस्वीर देखकर उनके पिता अमित सिंह थाने पहुंचे और बच्चों को सकुशल पाकर उन्हें अपने साथ घर ले गए। अमित सिंह बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के निवासी हैं।

बताया क‍ि उनकी शादी करीब छह वर्ष पूर्व बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में हुई थी। आरोप है कि बुधवार की शाम उनकी पत्नी दोनों बच्चों को आटो में छोड़कर कहीं चली गई। मां के वापस नहीं आने पर दोनों बच्चे रोने लगे। उनकी हालत देखकर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और पुलिस को सूचना दी।

पति ने 22 लाख के जेवर लेकर जाने का लगाया आरोप

मांझी पुलिस ने बच्चों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा की। इसके बाद उनके पिता को घटना की जानकारी मिली और वह थाने पहुंच गए। बच्चों को सुरक्षित देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उन्हें अपने साथ ले गए।