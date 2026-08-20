बलिया में गंगा, सरयू सहित टोंस नदी में भी तेजी से जलस्तर का बढ़ाव, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर
बलिया में गंगा, सरयू और टोंस नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिया है।
HighLights
गंगा, सरयू, टोंस नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा।
गंगा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
प्रशासन ने 134 बाढ़ चौकियां और 114 शरणालय स्थापित किए।
जागरण संवाददाता, बलिया। जिले में गंगा और सरयू के साथ अब टोंस नदी के जलस्तर में भी बढ़ाव शुरू हो गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर गायघाट मीटर गेज पर खतरा निशान 57.615 मीटर को पार कर 57.840 मीटर पहुंच गया है। नदी में करीब चार सेंटीमीटर प्रतिघंटा की गति से बढ़ाव हो रहा है।
गंगा खतरा बिंदु से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उधर, बेल्थरारोड के तुर्तीपार में सरयू का जलस्तर 64.390 मीटर पर पहुंच गया है। यहां खतरा निशान 64.010 मीटर निर्धारित है। सरयू भी खतरा निशान से 38 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी का पानी अब आसपास के गांवों की ओर फैलने लगा है।
इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिले में 134 बाढ़ चौकियां स्थापित की जा रही हैं।
इसके अलावा 114 बाढ़ शरणालयों को भी अपडेट किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत कार्य में तेजी लाने के लिए प्रशासन की ओर से 202 नावों की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों के अनुसार राहत एवं बचाव की तैयारियां की जा रही हैं।
नदियों में अब तक गिरे 41 मकान
जिला आपदा विभाग के आंकड़े के अनुसार अब तक बांसडीह तहसील में 10 और बैरिया में 31 मकान नदी में समाहित हुए हैं। कटान पीड़िताें के लिए गोपालनगर में बाढ़ राहत शिविर संचालित हैं, जिसमें प्रतिदिन दो बार में 350 लोगों को पका-पकाया भोजन भी दिया जा रहा है। कटान में जिनके घर गिरे हैं, उनको सहायता राशि भी जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई है।