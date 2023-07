सरयू में तीन दिन तक घटाव के बाद बुधवार से फिर बढ़ाव शुरू हो गया। इससे तटवर्ती लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। तूर्तीपार डीएसपी हेड पर सरयू का जलस्तर 62.850 मीटर दर्ज किया गया। एक दिन पहले जलस्तर 62.830 मीटर पर था। यहां खतरा निशान 64.01 मीटर है। जिले में के सिकंदरपुर बेल्थरारोड रेवती बांसडीह तहसील सहित बैरिया के चांददियर व सिताबदियारा का क्षेत्र सरयू से प्रभावित होता है।

बलिया में उफान की ओर गंगा का जलस्तर, सरयू में भी बढ़ रहा पानी; 100 एकड़ परवल की फसल बर्बाद

