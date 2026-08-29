जागरण संवाददाता, सुखपुरा (बलिया)। थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित कंपोजिट स्कूल में कक्षा पांच की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शनिवार को ग्रामीणों ने एक शिक्षक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शिक्षक को हिरासत में लेकर थाने चली गई। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना गुरुवार की बताई जा रही है। उस दिन छात्रा ने प्रधानाध्यापक से शिक्षक की शिकायत की थी। प्रधानाध्यापक ने शिक्षक से घटना के संबंध में पूछताछ करने की बात कहकर छात्रा को घर भेज दिया। विद्यालय बंद होने के बाद छात्रा ने घर पहुंचकर अपने माता-पिता को शिक्षक द्वारा अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी दी।

शुक्रवार को रक्षाबंधन के कारण विद्यालय बंद था। शनिवार को स्कूल खुलने के बाद सुबह करीब 11 बजे छात्रा की मां और कुछ ग्रामीण विद्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोपित शिक्षक से छात्रा के साथ हुई घटना के संबंध में पूछताछ शुरू की। इस दौरान शिक्षक से उनका विवाद होने लगा। देखते ही देखते छात्रा की मां और ग्रामीणों ने शिक्षक की पिटाई शुरू कर दी।

विद्यालय परिसर में शिक्षक की पिटाई होते देख प्रधानाध्यापक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा से पूछताछ की। छात्रा ने पुलिस को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक के व्यवहार को लेकर शिकायतें की हैं।