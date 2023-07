UP News: सपेरा गया जेल, डिब्बे में बंद आठ किंग कोबरा सापों की हुई मौत; एक निकला जिंदा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मकान के एक कमरे में महीने भर से डिब्बे में बंद करके रखे गए सांप को सोमवार शाम वन विभाग की टीम ने मुक्त कराया। यहां नौ सांपों को बंद करके रखा गया था जिनमें से आठ किंग कोबरा की मौत हो चुकी थी। एक को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया है।

सपेरा गया जेल, डिब्बे में बंद आठ किंग कोबरा सापों की हुई मौत; एक निकला जिंदा

संवाद सूत्र, बलिया : कोटवा अस्पताल मोड़ के पास बहादुर सेठ के मकान के एक कमरे में महीने भर से डिब्बे में बंद करके रखे गए सांप को सोमवार शाम वन विभाग की टीम ने मुक्त कराया। यहां नौ सांपों को बंद करके रखा गया था, जिनमें से आठ किंग कोबरा की मौत हो चुकी थी। जिस सांप को जिंदा बचाया गया वो रसल वाइपर प्रजाति का है। वन विभाग की टीम ने उसे सरयू नदी के किनारे जंगल में छोड़ दिया। तालिबपुर निवासी बरमेश्वर लोगों के घरों से सांप पकड़कर डिब्बे में बंद करके रखता था और बाद में उन्हें जंगल में छोड़ देता था। दुष्कर्म के आरोप में जेल गया सपेरा गत 29 मई को एक बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मकान का वह कमरा, जिसमें उसने सांपों को रखा था, बंद था। गांव के लोगों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला खोला और सांपों को बाहर निकाला।

