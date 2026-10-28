UP MLC Election Results 2026: ओम प्रकाश राजभर बोले- जनता और पढ़े-लिखे लोगों का जनादेश, जारी रहेगा शानदार प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, बलिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक-स्नातक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन को जनता का जनादेश बताया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बुधवार को बलिया में थे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह तो जनता का जनादेश है। यह तो पढ़े-लिखे लोगों का जनादेश है। अब जो जनादेश आ रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को तो उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। अब तो हम सेमीफाइनल जीत गये है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में बूथ पर यही पढ़े लिखे लोग वोट देने नहीं जाएंगे। तब वही आम मतदाता बूथ पर दिखेगा।